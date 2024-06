W poznańskich zespołach zaczynają się ruchy transferowe. Lech poinformował o powrocie dwóch wypożyczonych wychowanków. Z Ruchu Chorzów wraca skrzydłowy Filip Wilak, natomiast w stosunku do Maksymiliana Pignota zostało skrócone wypożyczenie do Stali Mielec.

- Bardzo liczę na Antoniego Kozubala. W GKS-ie mówili, że był to najlepszy wychowanek Lecha, jakiego od nas mieli i błagali, by został. My Antka widzimy na ósemce. To zawodnik, który umie wbiec w pole karne, potrafi się za każdym razem obrać z piłką i grać do przodu. Jesteśmy zadowoleni też z wypożyczenia Maksymiliana Pingota oraz Jakuba Antczaka, a nie jesteśmy zadowoleni z wypożyczenia Krzysztofa Bąkowskiego, Filipa Borowskiego i Filipa Wilaka. Ruch za Wilaka zapłaci karę finansową. Zimą każdy klub potrzebujący młodzieżowca i będący na pograniczu Ekstraklasy oraz I ligi chciał Wilaka. My daliśmy im Filipa do systemu, w jakim grał Ruch, po czym zmienił się trener. Janusz Niedźwiedź chciał zrobić z Filipa nową dziesiątkę, przez co byliśmy mocno wkurzeni na Ruch. Chorzowski klub zapłaci nam karę za małą liczbę minut tego piłkarza