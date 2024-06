Hubert Sobol, były piłkarz Lecha Poznań i KKS Kalisz, wicekról strzelców II ligi, przeszedł do Widzewa Łódź

- Jestem zawodnikiem, który zawsze daje z siebie wszystko i walczy do końca, a do tego na pewno też współpracuje na boisku - scharakteryzował samego siebie Hubert Sobol. - To dla mnie duży krok. Miałem epizod w Ekstraklasie i jestem świadom, że to nie było to, co sobie zakładałem. Myślę, że teraz swoją postawą zapracowałem na ten transfer. Moim głównym celem w Widzewie jest regularna gra i będę o nią mocno walczył. Mam nadzieję, że uda się to zrealizować - podkreślił nowy nabytek Widzewa.