Piłkarze Lecha Poznań nie grają na EURO, ale Kolejorz coraz więcej na nich zarabia. To spora suma

Przed mistrzostwami Europy wiadomo było, że jeśli trójka lechitów wróci do domu po fazie grupowej, to Kolejorz zarobi ok 210 tys. euro. Lecz niespodziewanie Słowenia i Gruzja zakwalifikowały się do fazy pucharowej. Słowenia we wtorek sensacyjnie zremisowała z Anglią 0:0 i wyszła ze swojej grupy z drugiego miejsca. Miha Blazić nie zagrał jednak na tym turnieju ani minuty. Może zmieni się to w poniedziałkowym meczu z Portugalią?