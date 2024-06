Przegląd prasy 29.06.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie będą emerytury w lipcu 2024 - oto stawki brutto i netto. Oto wyliczenia wypłat dla seniorów [29.06.2024 r.]”?

📢 Dodaj to do lawendy, a pokryje fioletem cały balkon. Oto trik na kwitnienie lawendy [29.06.2024 r.] Lawenda to popularna roślina letnia. Piękne fioletowe kwiaty zdobią pola, działki, balkony i tarasy w czerwcu oraz lipcu. Aby obficie rozkwitła potrzebuje składników odżywczych. W przypadku upraw do własnego użytku, doskonale sprawdzą się domowe nawozy. Oto skuteczny trik, który sprawi, że twój balkon pokryje się fioletem!

📢 Najlepsze memy po odpadnięciu reprezentacji Polski z Euro 2024. Biało-Czerwoni jako pierwsi pożegnali się z turniejem w Niemczech Reprezentacja Polski jako pierwsza odpadła z turnieju Euro 2024. Biało-Czerwoni w dwóch meczach w Niemczech nie zdobyli nawet jednego punktu i stracili wszelkie szanse na wyjście z grupy. Zobaczcie najśmieszniejsze memy po odpadnięciu Polaków z Euro 2024.

Prasówka 29.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak teraz wygląda stadion Warty Poznań. Zieloni zagrają przy Drodze Dębińskiej w pierwszej lidze? Zobacz zdjęcia W czerwcu ważą się losy Warty Poznań. Klub walczy o przyznanie licencji na grę w I lidze, jednak do tego potrzebny jest spełniający wymogi PZPN obiekt. Zieloni po nieudanych próbach wynajęcia Enea Stadionu, postanowili wrócić na stadion przy Drodze Dębińskiej w Poznaniu. Obiekt ten wymaga jednak wielu prac, na które potrzebne są pieniądze i przede wszystkim czas. Czy Warcie uda się w porę przygotować stadion? Zobacz, jak teraz wygląda "Ogródek".

📢 W końcu wakacje! Tak Polacy zachowują się na wczasach. Zobacz, z czego śmieją się internauci! Oto najlepsze memy o polskich turystach Skarpetki z sandałami, reklamówka z "Biedronki" i do tego przekonanie, że każda cena jest zbyt wysoka. Czy tacy naprawdę są polscy turyści? Na pewno właśnie taki obraz wyłania się z popularnych memów, które można znaleźć w sieci. Oto najlepsze memy dotyczące polskich turystów. 📢 Obchody Poznańskiego Czerwca 1956. "Godność pracowników musi być utrzymana na takim poziomie, o jaki walczono 68 lat temu" Główne uroczystości upamiętniające wydarzenia Poznańskiego Czerwca 1956 roku odbyły się tradycyjnie przed pomnikiem na placu Adama Mickiewicza. To właśnie tam, 68 lat temu ponad 100-tysięczny tłum domagał się poprawy warunków życia. Wszystkich łączyło wspólne hasło - "Żądamy chleba".

📢 Maria Andrejczyk na seksownych zdjęciach. "Gratulacje dla fotografa i pięknej modelki" [29.06.2024 r.] Maria Andrejczyk to wybitna polska lekkoatletka specjalizująca się w rzucie oszczepem. Dwukrotnie reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich, zdobywając srebrny medal. Co wiemy o jej codziennym życiu? Jak wygląda na swoich prywatnych zdjęciach? Zajrzyjcie do naszej galerii i odkryjcie jej odważne fotografie. 📢 Alicja Walczak z "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [29.06.2024] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera.

📢 Iga Świątek na odważnych zdjęciach - tak wygląda. Ludzie pod wrażeniem: "Pretty woman!" [29.06.2024] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek!

📢 Oto Wiktoria Gąsiewska z serialu "Rodzinka.pl" na śmiałych zdjęciach. "Wyglądasz obłędnie!" [29.06.2024] 25-letnia Wiktoria Gąsiewska, znana z takich produkcji jak "Rodzina zastępcza" czy "Przyjaciółki", to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy młodego pokolenia aktorów w Polsce. Już jako dziecko często pojawiała się na ekranie, a dziś przyciąga milion fanów na swój Instagram. Zajrzyjmy do tej utalentowanej aktorki, która swoją karierą i osobowością zaskarbiła sobie serca fanów. Mamy wiele jej śmiałych zdjęć!

📢 Małgorzata Foremniak ma już 57 lat. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! [29.06.2024] Małgorzatę Foremniak widzowie pokochali za rolę doktor Zosi w serialu "Na dobre i na złe". To niezwykle popularna polska aktorka i osobowość telewizyjna. Zdobyła wiele nagród i wyróżnień. Jest niezwykle pogodną i pozytywnie do życia nastawioną kobietą. Ma już 57 lat. Urodziny obchodziła je w przepięknych okolicznościach przyrody. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! 📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [29.06.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Oto Anna Mucha na odważnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda! [29.06.2024] Oto odważne zdjęcia Anny Muchy. Zobaczcie, jak na nich wygląda! Anna Mucha to polska aktorka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych ról. Widzowie pokochali ja między innymi za rolę Magdy w serialu "M jak miłość". Anna Micha jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Zamieszcza tam wiele odważnych zdjęć. Jak odważnych? Zajrzyjcie do naszej galerii i sami się przekonacie!

📢 Pierce Brosnan i jego synowie. Są przystojni jak ojciec i pracują w modelingu. Zobaczcie zdjęcia! [29.06.2024 r.] Oto synowie Pierce'a Brosnana. Są przystojni i są modelami. Pierce Brosnan to jeden z najpopularniejszych współczesnych aktorów. Najbardziej znany jest z serii filmów, w których zagrał Jamesa Bonda: "GoldenEye", "Jutro nie umiera nigdy", "Świat to za mało" i "Śmierć nadejdzie jutro". Z dziennikarką Keely Shaye Smith ma dwóch synów, obaj są modelami. Zobaczcie, jak wyglądają Dylan i Paris Brosnan.

📢 Sabrina na seksownych zdjęciach. "Piękna! A ci, którzy mówią, że jesteś niegrzeczna, niech gadają" [29.06.2024] Sabrina Salerno, włoska gwiazda estrady i ekranu, właśnie obchodziła swoje 56. urodziny! 37 lat temu zdobyła serca fanów swoim niezapomnianym przebojem "Boys (Summertime Love)" i kultowym już teledyskiem, który do dziś pamiętamy. Pomimo upływu czasu, Sabrina nadal emanuje urodą, co dokumentują jej najnowsze zdjęcia. Zachwyćcie się sami! 📢 Stella Gregg, jedyna córka Jennifer Grey z "Dirty dancing". Zobaczcie, jak wygląda. Jest piękna! [29.06.2024] Jennifer Grey to amerykańska aktorka, która zdobyła ogromną popularność dzięki swojej roli w filmie "Dirty dancing", gdzie partnerowała Patrickowi Swayze. Jest matką jednej córki, Stelli Gregg, która ma 22 lata i także zaczyna karierę aktorską. Sprawdźmy, jak wygląda dziś córka Jennifer Grey z "Dirty Dancing".

📢 Tak wygląda dziś Katarzyna Pietras - starsza córka Beaty Kozidrak z zespołu Bajm. Zobaczcie zdjęcia! [29.06.2024 r.] Katarzyna Pietras, starsza córka ikony polskiej sceny muzycznej Beaty Kozidrak, nie tylko odziedziczyła po mamie wyjątkowy talent wokalny, ale również urodę. Katarzyna stanowi żywy dowód na to, jak talent może być przekazywany z pokolenia na pokolenie. Zobaczcie, jak dziś wygląda Katarzyna Pietras, córka Beaty Kozidrak z zespołu Bajm.

📢 Krzysztof Krysiak - pierwszy mąż Agnieszki Chylińskiej. Tak dziś wygląda! [29.06.2024] Agnieszka Chylińska jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek. Niewielu jednak wie, że jej pierwszym mężem był Krzysztof Krysiak, który w tamtym czasie pełnił rolę menedżera działu marketingu w "Sony Music". Zobaczmy, jak wygląda teraz i czym zajmuje się mężczyzna, który był mężem Agnieszki Chylińskiej.

📢 Marzena Chełmińska, trzecia żona Norbiego - tak wygląda. Wiemy, czym się zajmuje. Mamy zdjęcia! [29.06.2024 r.] Norbi, znany polski piosenkarz oraz prezenter telewizyjny i radiowy, zdobył serca fanów swoim hitem "Kobiety są gorące". Artysta, który ma na koncie trzy małżeństwa, dzieli się swoim życiem prywatnym i zawodowym. Poznajcie bliżej jego trzecią żonę, Marzenę Chełmińską, na prywatnych zdjęciach. 📢 Oto Natasza Urbańska na seksownych zdjęciach. "Czas się dla Ciebie zatrzymał" [29.06.2024 r.] Natasza Urbańska, wszechstronna artystka polskiego show-biznesu, znana jest nie tylko z talentu scenicznego, ale również z niezwykłej urody. Zanurz się w jej świat, odkrywając nie tylko jej karierę, ale również odważne i inspirujące obrazy, jakie prezentuje na swoich platformach społecznościowych. 📢 Joanna Michalska, Miss Polonia 1990 - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [29.06.2024 r.] Tak wygląda teraz Joanna Michalska, Miss Polonia 1990. Ma 55 lat i jest śpiewaczką operową. Joanna Michalska w 1990 roku została Miss Polonia. Miała wówczas 23 lata. Dziś jest śpiewaczką operową w Teatrze Wielkim Opery Narodowej w Warszawie. Marzy o zorganizowaniu wystawy swoich obrazów w galerii warszawskiej opery. Zobaczcie, jak dziś wygląda Miss Polonia 1990!

📢 Tak dziś wygląda Karolina Czarnecka. 10 lat temu śpiewała "Hera, koka, hasz, LSD". Mamy zdjęcia! [29.06.2024 r.] Karolina Czarnecka to polska wokalistka i aktorka, która zdobyła popularność 10 lat temu dzięki wyjątkowej interpretacji utworu "Hera, Koka, Hasz, LSD". Czym obecnie zajmuje się artystka i jak wygląda jej życie? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem oraz do obejrzenia galerii zdjęć.

📢 Oto Nicola z "Rolnik szuka żony" - tak wygląda po zabiegu powiększania ust. Fani są podzieleni! [29.06.2024] Nicola z popularnego programu "Rolnik szuka żony" postanowiła poddać się zabiegowi powiększenia ust. Jest zadowolona z efektu i podkreśla, że zależało jej na naturalnym wyglądzie, co udało się osiągnąć. Internauci mają jednak różne zdania na temat jej decyzji. Zobaczcie, jak teraz wygląda Nicola po tym zabiegu.

📢 Oto żona Andrzeja Rosiewicza - tak wygląda Iwona Rosiewicz. Jest od niego o 25 lat młodsza! [29.06.2024] Andrzej Rosiewicz to ikona polskiej sceny muzycznej. Jest znany z takich hitów jak "Chłopcy radarowcy" czy "Czterdzieści lat minęło…". Jego twórczość cieszy się niesłabnącą popularnością. Artysta ma troje dzieci i młodszą o 25 lat żonę Iwonę. Ożenił się z nią, gdy miał już 53 lata. Zobaczcie, jak wygląda dziś żona Andrzeja Rosiewicza. 📢 Kylie Minogue - tak dziś wygląda. Mamy zdjęcia 56-letniej już piosenkarki [29.06.2024] Tak wygląda teraz 56-letnia Kylie Minogue. To australijska aktorka i piosenkarka. Sławę zdobyła jako główna bohaterka serialu "Sąsiedzi". Potem podbiła świat jako wokalistka. Od ponad 30 lat ma podwójne obywatelstwo i mieszka w Wielkiej Brytanii. Zobaczcie, jak dziś wygląda Kylie Minogue.

📢 Paweł Staliński, przystojny syn Doroty Stalińskiej, odnalazł szczęście u boku pięknej tancerki. Tak teraz żyją [29.06.2024] Paweł Staliński, syn popularnej aktorki Doroty Stalińskiej, miał swoje pięć minut sławy w 2010 roku, kiedy wziął udział w telewizyjnym show "Taniec z gwiazdami". Tamte wydarzenia zaważyły na jego dalszej karierze i życiu prywatnym. Poznał miłość życia, a wszystko dzięki wspólnej pasji do tańca. Zobacz, jak teraz żyje Paweł Staliński i jego ukochana Paulina Janicka. Parę pokazujemy na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Oto najciekawsze wydarzenia 2024 w Wielkopolsce. Nie przegap tych jarmarków, pokazów i parad! Gdzie i kiedy warto się wybrać w tym roku? Takich wydarzeń nie można przegapić! W 2024 roku w Wielkopolsce wiosną, latem i jesienią czekają na nas liczne pokazy, jarmarki, festiwale i parady. Specjalnie dla Was wybraliśmy te najciekawsze! Zobacz rozkład imprez na nadchodzące miesiące.

📢 Gran Turismo Polonia 2024 w Poznaniu. Ekskluzywna impreza oraz szybkie auta za miliony złotych! Mamy wiele zdjęć z Toru Poznań Rozpoczynamy Gran Turismo Polonia w Poznaniu. 70 luksusowych aut dojechało na Tor Poznań, by zachwycać wyglądem oraz bić rekordy prędkości. Impreza, która ma miejsce w Polsce od 2005 roku już od jutra 29 czerwca będzie otwarta dla wszystkich fanów motoryzacji. Zobacz zdjęcia z pierwszego zamkniętego dnia Gran Turismo Polonia na Torze Poznań. 📢 Oto partnerki piłkarzy Lecha Poznań. Jak prezentują się WAGs z Poznania? Mamy zdjęcia! [29.06.2024] Po niemal miesięcznej przerwie, zawodnicy Lecha Poznań w towarzystwie swoich partnerek wrócili z wakacji, by przygotować się do nowego sezonu pełnego wyzwań. Okres letni był dla nich chwilą na odpoczynek i regenerację po intensywnym sezonie. Jak prezentują się partnerki piłkarzy, możecie sprawdzić na zdjęciach.

📢 Tysiące wiernych zjechały na MTP! W Poznaniu rozpoczął się Kongres Świadków Jehowy 2024. Zobacz zdjęcia Międzynarodowe Targi Poznańskie stały się areną dla Kongresu Świadków Jehowy, przyciągając tysiące uczestników z całej Polski i nie tylko. Wydarzenie to, odbywające się pod hasłem "Głośmy dobrą nowinę!", jest jednym z 32 zaplanowanych w kraju, które odbędą się w 19 miastach i będą prowadzone w 5 różnych językach.

📢 Takie są skutki jedzenia borówek amerykańskich. Uwaga: te osoby powinny ich unikać! Sprawdź, komu mogą zaszkodzić borówki Borówka amerykańska to jedno z najpopularniejszych owoców po jakie sięgamy w sezonie letnim. Mają wiele walorów smakowych a do tego dostarczają także wiele wartościowych składników odżywczych i witamin. Zobaczcie, kiedy jedzenie borówek amerykańskich jest niebezpieczne dla zdrowia. Te osoby powinny ich unikać.

📢 Poważny wypadek w powiecie szamotulskim. Doszło do czołowego zderzenia samochodów. Są ranni Trzy osoby trafiły do szpitala po tym, jak w miejscowości Gaj Mały doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów na DW 185. W miejscu wypadku droga jest całkowicie zablokowana. 📢 Oto 9 najpiękniejszych miast w Wielkopolsce. Sprawdzą się na błyskawiczną wycieczkę! Poleca je bloger Miejski Wojażer Miasta w Wielkopolsce są piękne! Do ich zwiedzania przekonuje Kamil Sulewski, autor bloga Miejski Wojażer. Poleca on 9 miast w Wielkopolsce idealnych na wycieczkę. Zobacz je w naszej galerii. 📢 Galeria Avenida nie zostanie zburzona przed 2030 rokiem. Dopiero wtedy może nastąpić przebudowa dworca Poznań Główny W naszej ocenie kompleksowa przebudowa dworca jest możliwa po 2030 roku, co związane jest między innymi z długoletnim procesem zaprojektowania całego obszaru stacji Poznań Główny, poprzedzonego konsultacjami społecznymi i konkursem architektonicznym - mówi Łukasz Olędzki z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej odnośnie projektu nowego dworca Poznań Główny. A to oznacza, że Galeria Avenida będzie działała jeszcze przez co najmniej 6 najbliższych lat.

📢 Gwiazda amerykańskiej telewizji filmuje w Poznaniu. "Odkrywamy wspaniałe ciekawostki" Christine van Blokland, gwiazda programu Curious Traveler zawitała do Poznania. Nagradzana dziennikarka wraz z ekipą amerykańskiej telewizji PBS kręcą materiał o stolicy Wielkopolski. Filmowcy zwiedzili Stary Rynek, a także wiele historycznych poznańskich lokalizacji.

📢 "Jacek Jaśkowiak nas nie zawiadomił”. Osiedlowi radni oburzeni rozbiórką boiska na Strzeszynie w Poznaniu. Chcą budowy kolejnego obiektu Na poznańskim osiedlu Strzeszyn, przy ulicy Kaczmarskiego, dochodzi do likwidacji jednego z niewielu dostępnych boisk. Kilka dni temu rozpoczęły się prace przygotowujące do rozbiórki infrastruktury obiektu. Na siatce wywieszono znak i wyrok sądu. Mieszkańcy prosili o odwołanie się od decyzji sądu przez prezydenta Poznania, jednak Jacek Jaśkowiak miał nie poinformować radnych o nieudanej apelacji. Decyzja o likwidacji obiektu sportowego jest już nieodwracalna.

📢 Bezdomni wraz z siostrami Elżbietankami świętują imieniny Poznania. Zobacz zdjęcia z Festynu Dobra W Poznaniu odbył się pierwszy festyn z okazji imienin Poznania. Festyn Dobra to wydarzenie wyjątkowe co roku gromadzące osoby bezdomne oraz ubogie. Siostry Elżbietanki dbają o to, by dzień ten zapadł w pamięci najbardziej potrzebujących poznaniaków jako dzień radości. Zobacz na zdjęciach jak wyglądał tegoroczny Festyn Dobra. 📢 Trwają obchody Poznańskiego Czerwca 1956 roku. 68 lat temu na ulicach Poznania zginęło 58 osób. Główne uroczystości odbędą się wieczorem W stolicy Wielkopolski trwają uroczystości upamiętniacie Poznański Czerwiec 1956 roku - pierwszego zrywu przeciwko władzom PRL. Robotnicy walczyli o podwyżki oraz poprawę warunków pracy. Demonstracja przerodziła się w zbrojne powstanie, w wyniku którego zginęło 58 osób. 📢 Plaża Kaskada w Poznaniu wciąż niedostępna dla mieszkańców. Sąsiad jest skonfliktowany z miastem, teraz zagrodził dostęp do brzegu Mieszkańcy Baranowa koło Poznania od lat walczą o przywrócenie dostępu do popularnej plaży nad Jeziorem Kierskim. Konflikt z właścicielem ośrodka Kaskada, który zablokował do niej dostęp, wciąż pozostaje nierozwiązany. Właściciel, jak informuje Radio Poznań, bez zgody przystąpił do betonowania brzegu jeziora.

📢 Najpiękniejsze polskie plaże. Ranking TOP 10 najpiękniejszych plaż według Magazynu Travelist [28.06.2024] Lato to czas, kiedy wszyscy marzymy o chwili relaksu na plaży. Polska, mimo że często kojarzona z górami i mazurskimi jeziorami, ma do zaoferowania również przepiękne wybrzeże Bałtyku. Magazyn Travelist przygotował ranking dziesięciu najpiękniejszych polskich plaż, które warto odwiedzić. W naszym artykule przedstawimy te miejsca, podpowiemy, co sprawia, że są wyjątkowe, oraz jakie atrakcje czekają na turystów w ich okolicy. 📢 Czy dojedziesz bezpośrednio z Poznania nad morze? Sprawdź dokąd wybrać się pociągiem nad morze w wakacje 2024 [28.06.2024] Planując wakacje nad Bałtykiem, warto rozważyć podróż pociągiem z Poznania. Rozbudowana sieć kolejowa oferuje bezpośrednie połączenia do popularnych nadmorskich miejscowości. W 2024 roku pasażerowie mogą wybrać spośród wielu kierunków, a komfortowe warunki podróży, ekologiczny aspekt oraz atrakcje czekające na miejscu sprawiają, że warto już teraz zaplanować letni wypoczynek nad morzem.

📢 TOP 10 jezior najchętniej wybieranych przez Wielkopolan na wakacyjny odpoczynek. Jakie jeziora polecane są dla rodzin z dziećmi?[28.06.2024] Planując wakacje z dziećmi, warto wybierać miejsca, które spełnią oczekiwania całej rodziny. W Wielkopolsce znajduje się wiele jezior idealnych na rodzinny wypoczynek, oferujących czystą wodę, dostęp do toalet, parking, przebieralnie, bliskość punktów gastronomicznych oraz atrakcje dla najmłodszych. Oto przewodnik po 10 najlepszych jeziorach w Wielkopolsce, polecanych przez internautów, które gwarantują udany wypoczynek nie tylko w weekend. 📢 Najpiękniejsze jezioro w Wielkopolsce? To Jezioro Miejskie w Puszczy Zielonka. Jest idealne na wypoczynek. Znałeś wcześniej to miejsce? Cisza, spokój, piękne krajobrazy i idealnie czysta woda. To wszystko znajdziemy w sercu Parku Krajobrazowego, Puszcza Zielonka nad Jeziorem Miejskim, nieopodal Murowanej Gośliny. Nic dziwnego, że osoby odwiedzające plażę, mówią o tym miejscu "raj na ziemi".

📢 TOP 10 najlepszych miejsc w Wielkopolsce. Są idealne na jednodniowy wypad! Sprawdź, gdzie warto się wybrać niedaleko Poznania Planując jednodniowy wypad z rodziną, warto rozważyć fascynujące miejsca, które znajdują się zaledwie godzinę jazdy od Poznania. Wielkopolska oferuje bogactwo atrakcji, które zachwycą zarówno miłośników historii, jak i natury. Od malowniczych jezior pod Koninem okrzykniętych Polskimi Malediwami, przez Park Etnograficzny w Dziekanowicach, aż po Zamek Stobnica – region kryje w sobie niezliczone skarby gotowe do odkrycia przez dorosłych i młodszych odkrywców. 📢 XX Marsz Równości w Poznaniu już w sobotę! Którędy przejdą tysiące uczestników? Sprawdź trasę i utrudnienia komunikacyjne! 29 czerwca 2024 roku ulicami miasta przejdzie kolorowy korowód XX Marszu Równości. Start zaplanowano na godzinę 14 z ulicy Fredry. Marsz przemierzy serce Jeżyc, mijając Rynek Jeżycki, aby zakończyć się przy Lokum Stonewall, tworząc przestrzeń pełną akceptacji i wsparcia.

📢 "Śpimy z synem na korytarzu. Boję się, że zawali się na nas sufit". Pani Karolina z Poznania 2 lata walczy, by administracja naprawiła dach Pani Karolina od 20 miesięcy mieszka w zalanym mieszkaniu. Boi się, że w końcu, pod naporem wody, coś się stanie. Od 2022 roku zgłaszała sprawę zarządcy budynku, ten jednak dopiero teraz podejmuje jakieś działania. Dach jednak nie zostanie wyremontowany - nie ma na to pieniędzy. 📢 39-letnia Natalia z Gortatowa zginęła z rąk męża Adama R. Przed śmiercią zostawiła testament i niepokojącą wiadomość. Wstrząsające! 39-letnia Natalia z Gortatowa obawiała się swojego męża, 60-letniego Adama R. Zanim została przez niego zamordowana w swoim biurze w Poznaniu zostawiła testament i niepokojącą wiadomość. Co więcej mężczyźnie, z którym się spotykała wyznała, że mąż ją prawdopodobnie podtruwa.

📢 Przegrany wyścig z czasem na Starym Rynku. Czy koziołki, atrakcja turystyczna Poznania, powrócą na wieżę ratusza przed imieninami miasta? Poznańskie koziołki zostały już ponownie zainstalowane na wieży ratusza. Trwają testy, po których będzie wiadomo czy instalacja będzie gotowa na imieniny miasta. Jeśli testy wypadną pomyślnie, ponowne uruchomienie koziołków zostanie uruchomione jutro. 📢 Gran Turismo Polonia 2024: Szybkie auta za miliony zjechały do Poznania! Dwa dni pełne atrakcji. Mamy zdjęcia Auta za miliony złotych wjechały do centrum miasta. W Poznaniu nie nagrywają kolejnej odsłony "Szybkich i wściekłych", za to czeka nas Gran Turismo Polonia 2024. Jubileuszowa odsłona tego wydarzenia zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie - z dwudniowymi świętowaniem na Torze Poznań. Zobacz zdjęcia luksusowych samochodów w Poznaniu. 📢 Trener Artur Węska zdradza, jak funkcjonuje Lech Poznań i Akademia Kolejorza. Szczera rozmowa z byłym szkoleniowcem rezerw Artur Węska rozpoczął swoją karierę trenerską w 2016 roku jako asystent w Zniczu Pruszków, współpracując z Dariuszem Żurawiem. Następnie kontynuował pracę w tej roli w Pogoni Siedlce pod okiem Dariusza Banasika, z którym później trafił do Radomiaka Radom. W 2019 roku wrócił do Pruszkowa, gdzie po zwolnieniu Piotra Mosóra objął stanowisko pierwszego trenera. Węska utrzymał Znicz w 2. lidze, wygrywając 6 z 8 ostatnich meczów sezonu 2019/2020. W styczniu 2021 roku objął drużynę rezerw Lecha Poznań.

📢 Zabawa nad Wartą w Poznaniu ruszyła na dobre. Tak wygląda Klub na Fali w tym sezonie! Byliśmy w środku tuż po otwarciu. Oto zdjęcia W piątek 21 czerwca otworzył się poznański Klub na Fali. Marta Grabianowska, współwłaścicielka klubu opowiedziała nam jak przebiegało otwarcie i jakie plany ma klub w tym sezonie. Nie obyło się bez kontrowersji, jednak właściciele zapewniają, że infrastruktura jest w pełni przygotowana na gości.

📢 Takie są najlepsze uczelnie w Polsce! Politechnika Poznańska z ogromnym sukcesem. Oto najnowszy ranking Perspektyw 2024 W najnowszym zestawieniu najlepszych uczelni akademickich w Polsce, Uniwersytet Warszawski znowu zdobywa palmę pierwszeństwa, wyprzedzając swojego długoletniego rywala, Uniwersytet Jagielloński. W tym artykule przyjrzymy się bliżej, które uczelnie w 2023 roku mogą pochwalić się najwyższymi lokatami i jakie zmiany nastąpiły w porównaniu z poprzednim rokiem szczególnie jeśli chodzi o uczelnie poznańskie.

📢 W Poznaniu ruszyła pierwsza publiczna stacja tankowania wodoru. Ile kosztuje kilogram paliwa? W Poznaniu została uruchomiona pierwsza w Polsce publicznie dostępnej stacji wodorowa państwowego koncernu ORLEN, która obsłuży samochody osobowe, ciężarowe oraz autobusy. Ta inicjatywa jest częścią umowy z MPK Poznań, na mocy której ORLEN dostarczy 1,8 mln kg paliwa wodorowego dla 25 autobusów miejskich przez najbliższe 15 lat. 📢 Dawid Podsiadło zapłacił za nową murawę na Stadionie Miejskim w Poznaniu? Trwa jej wymiana Nasz informator przekazał nam, że organizator koncertu Dawida Podsiadły na Stadionie Miejskim w Poznaniu miał w ramach jego wynajęcia zapłacić między innymi za wymianę murawy. Operator stadionu dementuje tę informację i podkreśla, że murawa jest wymieniana regularnie, a częstotliwość jest uzależniona od jej stanu i spełniania wymogów dla poziomu rozgrywek, w którym aktualnie bierze udział Lech Poznań.

📢 Renta wdowia 2024: Kto otrzyma pieniądze z renty? Ile renty wdowiej wpłynie na konto? Oto wyliczenia - sprawdź tabelki! [26.06.2024] W 2024 roku można spodziewać się istotnych zmian w przepisach dotyczących renty wdowiej. Zaproponowane przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej zmiany mają na celu wsparcie osób owdowiałych. Zmiany te są odpowiedzią na demograficzne i społeczne potrzeby, a ich realizacja ma być gwarancją godnych warunków życia dla seniorów po stracie współmałżonka.

📢 Gdzie na wakacje pod namiot: Skorzęcin i jezioro Niedzięgiel. Pole namiotowe w Skorzęcinie godne uwagi! Gdzie pod namiot: Skorzęcin i jezioro Niedzięgiel. Pole namiotowe w Skorzęcinie godne uwagi! Gdzie na wakacje pod namiot? Wiele osób zadaje sobie to pytanie, planując urlop. Skorzęcin, znany kurort w Wielkopolsce, odpowiada na te potrzeby, oferując coraz lepsze warunki na swoim polu namiotowym. Co się zmieniło i dlaczego warto rozważyć ten kierunek na letni wypoczynek? Wejdź w galerię zdjęć i zobacz, jak prezentuje się pole namiotowe, usytuowane na tak zwanej Wielkopolskiej Ibizie.

📢 Paznokcie 2024: Jakie paznokcie dla nastolatek? W wakacje można więcej! [28.06.2024] Paznokcie 2024: Jakie paznokcie dla nastolatek? W wakacje można więcej! Wakacje to wyjątkowy czas, kiedy można pozwolić sobie na więcej luzu i kreatywności, także w kwestii stylizacji paznokci. Dla nastolatek to idealny moment na eksperymentowanie z kolorami, wzorami i technikami, które mogą podkreślić ich indywidualny styl i osobowość. Jakie trendy w manicure będą rządzić latem 2024? Oto najmodniejsze pomysły na paznokcie dla nastolatek! Wejdź w galerie zdjęć i poznaj inspiracje! 📢 Lato 2024: NEONOWE paznokcie to prawdziwy HIT lata! Przyciągają wzrok, energetyzują i dodają pewności siebie [28.06.2024] Paznokcie 2024: NEONOWE manicure to HIT lata! Lato 2024 przynosi ze sobą niezwykłe trendy w stylizacji paznokci, a na czele tego zestawienia znajdują się neonowe manicure. Kolory, które przyciągają wzrok, energetyzują i dodają pewności siebie, stają się nieodłącznym elementem letnich stylizacji. Dowiedz się, dlaczego neonowe paznokcie są absolutnym must-have tego sezonu i jak możesz je wykorzystać, by błyszczeć w promieniach słońca. Wejdź w galerię zdjęć i poznaj inspiracje!

📢 Paznokcie 2024: idealne stylizacje dla 50-latek. Obok nich nie przejdziesz obojętnie! [28.06.2024] Paznokcie 2024: idealne stylizacje dla 50-latek. Obok nich nie przejdziesz obojętnie! Rok 2024 przynosi ze sobą wiele nowości w świecie mody i urody, a paznokcie nie są wyjątkiem. Dla kobiet w wieku 50+, stylizacje paznokci nabierają szczególnego znaczenia. To nie tylko element dbania o siebie, ale również sposób na wyrażenie swojego stylu i osobowości. W tym roku trendy stawiają na elegancję, subtelność oraz wyjątkowe akcenty, które podkreślają dojrzałe piękno. Zapraszamy do odkrycia najnowszych stylizacji paznokci na 2024 rok, które z pewnością przyciągną spojrzenia i dodadzą pewności siebie. 📢 Manicure "Sweet Red" - ten trend to prawdziwa petarda, popularna wśród gwiazd! [28.06.2024] Manicure "Sweet Red" to obecnie jeden z najgorętszych trendów w świecie urody, który zdobywa coraz większą popularność zarówno wśród zwykłych kobiet, jak i największych gwiazd Hollywood. Stylizacja paznokci w odcieniach czerwieni to nie tylko klasyka, ale i elegancja, która dodaje charakteru każdej stylizacji. Jeśli chcesz wyglądać stylowo i na czasie, ten trend jest dla Ciebie. W artykule dowiesz się, dlaczego warto postawić na "Sweet Red", jakie są jego najnowsze odsłony oraz które znane osobistości zdecydowały się na ten zmysłowy kolor na swoich paznokciach.

📢 Paznokcie 2024. Trendy na 2024 rok: krótkie, kwadratowe paznokcie - tak się teraz nosi! [28.06.2024] Paznokcie 2024: Nowa Moda na Krótkie, Kwadratowe Paznokcie. W nadchodzącym roku królują krótkie, kwadratowe paznokcie! Po latach dominacji akryli i przedłużeń żelowych, 2024 przynosi powiew świeżości w stylizacji paznokci. Krótkie długości i klasyczny, kwadratowy kształt to trend, który zyskał na popularności i z pewnością pozostanie z nami na dłużej. Wejdź w galerię zdjęć i czerp inspiracje!

📢 Paznokcie 2024: Chrome Nails i Mirror Nails - chromowane i lustrzane paznokcie [28.06.2024] Paznokcie 2024: Chrome Nails i Mirror Nails – chromowane i lustrzane paznokcie. Zastanawiasz się, jakie trendy w manicure będą dominować w 2024 roku? Mamy dla Ciebie wieści ze świata stylizacji paznokci! W tym roku na topie będą chromowane i lustrzane paznokcie, znane również jako chrome nails i mirror nails. Te efekty nie tylko dodają blasku, ale także przyciągają uwagę swoją niepowtarzalnością. Czy ten trend jest dla Ciebie? Zapraszamy do galerii zdjęć, gdzie możesz zobaczyć najpiękniejsze stylizacje i zainspirować się do stworzenia własnego, unikalnego manicure!

📢 Wakacje 2024. Gdzie nad morze? Mechelinki - kierunek idealny dla rodzin z dziećmi oraz na samodzielne wypady [28.06.2024] Wakacje 2024. Gdzie nad morze? Kierunek - Mechelinki. Mechelinki to mała miejscowość nadmorska w Polsce, położona na północ od Gdyni, w województwie pomorskim. Jest częścią gminy Kosakowo. Mechelinki są znane ze swojego uroku i spokojnej atmosfery, co czyni je popularnym miejscem wypoczynku zarówno dla turystów, jak i mieszkańców okolicznych miast. Zapraszamy do galerii zdjęć, być może Mechelinki przypadną Wam do gustu. Polecamy tę miejscowość dla rodzin z dziećmi! 📢 Paznokcie 2024 -HIT na lato: Soap Nails. Takie są TRENDY [28.06.2024] Paznokcie 2024. Trend w manicure 2024: Soap Nails. Poznaj tę metodę malowania paznokci! Manicure Soap Nails, znany również jako "soapy nails", to jeden z najnowszych trendów, który zyskał popularność w 2024 roku. Jest to minimalistyczny, elegancki styl, który skupia się na naturalnym wyglądzie paznokci z delikatnym, błyszczącym wykończeniem, jakby właśnie zostały umyte mydłem. Trend ten jest ewolucją popularnych stylów takich jak "clean girl" i "lip gloss nails" z poprzednich lat​.

📢 Paznokcie 2024. Nuance Nails - najmodniejsze paznokcie w tym sezonie! [28.06.2024] Paznokcie 2024: trend "Nuance Nails" to najnowsza moda w manicure, którą musisz poznać! Trend "Nuance Nails" to najnowsza moda w manicure, która zyskuje popularność w 2024 roku. Wywodzi się z Korei i charakteryzuje się efektem dymu i marmuru, inspirowanym naturalnymi wzorami kamieni i kryształów. Wzory są zazwyczaj w ziemistych tonacjach, takich jak brązy, zielenie i błękity, często z metalicznymi akcentami, co nadaje paznokciom wygląd szlachetnych kamieni. 📢 Paznokcie na bogato! Mob wife aesthetic czyli pełen przepych na płytce paznokciowej! [28.06.2024] W świecie stylizacji paznokci na rok 2024 przewija się jedno hasło: Mob wife aesthetic. Ta modna stylizacja paznokci przyjmuje postać wyrafinowanego przepychania granic i ekscesów. Warto pamiętać, że więcej znaczy lepiej! Zatem podążając za trendami tego roku, zapomnij o subtelności - teraz czas na odwagę i ekstrawagancję. Mob wife aesthetic to połączenie długich, ostrych paznokci z intensywnymi kolorami i wyrafinowanymi zdobieniami. Niech Twoje paznokcie mówią za Ciebie, wyrażając Twoją pewność siebie i niepowtarzalny styl! Wejdź do galerii zdjęć i zobacz inspiracje!

📢 14 emerytura 2024: tyle wpłynie Tobie na konto - WYLICZENIA [28.06.2024] 14 emerytura 2024: złe wieści dla seniorów. Wiemy, ile wyniesie dodatkowa emerytura. 14 emerytura w 2024 roku będzie niższa. Rząd ujawnił już termin oraz kwotę dodatkowego świadczenia dla emerytów. Zgodnie z informacjami, wypłaty trafią na konta seniorów we wrześniu, a kwota 14. emerytury będzie o 869 zł mniejsza niż w poprzednim roku. Co jest przyczyną tej zmiany? Wejdź w galerię zdjęć i sprawdź szczegóły!

📢 Modne fryzury, lato 2024: włosy krótkie, półdługie i długie. Oto najnowsze trendy! [28.06.2024] Najmodniejsze fryzury na lato: włosy krótkie, półdługie i długie. Lato to doskonały czas na odświeżenie swojego wyglądu i wypróbowanie nowych fryzur. Niezależnie od tego, czy masz krótkie, półdługie, czy długie włosy, mamy dla Ciebie inspiracje, które pozwolą Ci wyglądać stylowo i czuć się komfortowo w ciepłe dni. W artykule przedstawiamy najmodniejsze fryzury na lato 2024, które zdominują ulice i plaże. Zajrzyj do naszej galerii zdjęć, aby zobaczyć najnowsze trendy i znaleźć idealną fryzurę dla siebie.

📢 Francuski manicure - ten styl jest zawsze na TOPIE! Zobacz najmodniejsze wzory! [28.06.2024] French pedicure. Idealne wzory francuskiego pedicure: porady i pomysły na 2024 rok. Francuskie wzory na paznokciach u stóp zachwycają swoją wyjątkową adaptacyjnością. Niezależnie od tego, czy ubierasz się na luzie, czy szykujesz na eleganckie wyjście, francuski pedicure dopasowuje się do Twojego stylu. Klasyczne białe końcówki są uniwersalnie atrakcyjne, ale prawdziwy urok pojawia się, gdy zaczynasz bawić się kolorami, teksturami i akcentami, personalizując swój pedicure według własnego stylu. 📢 Paznokcie 2024: Lip oil nails ten trend to totalny hit na lato! [28.06.2024] Paznokcie 2024. Lip oil nails — nadchodzący hit na wiosnę i lato 2024. Lip oil nails, podobnie jak popularne ostatnio lipgloss nails, to minimalistyczny manicure, który doskonale komponuje się z jasnymi i delikatnymi kolorami. Oba te trendy czerpią inspirację z kosmetyków do ust, ale istnieje między nimi subtelna różnica. Jeżeli cenisz sobie minimalizm i jesteś estetką ten trend jest dla Ciebie! Wejdź w galerię zdjęć i zapoznaj się z najpiękniejszymi stylizacjami w stylu lip oil nails.

📢 Paznokcie w lipcu. Te stylizacje paznokci to HIT [28.06.2024] Paznokcie 2024: te stylizacje to totalny odlot! Jak pomalować paznokcie w lipcu? Czerwiec to miesiąc pełen świeżości, kolorów i nowej energii, która zachęca do eksperymentowania z modą i urodą. Idealnym sposobem na wprowadzenie tej energii do codziennych stylizacji jest malowanie paznokci w odważne, letnie wzory i kolory. Zapraszamy do naszej galerii zdjęć, gdzie znajdziesz inspiracje na najmodniejsze stylizacje paznokci na lipiec 2024! 📢 Był pijany, zabił na drodze. Miał odsiedzieć 15 lat, wyszedł po 4. Drogowy zabójca na wolności po decyzji Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy uchylił prawomocny wyrok skazujący zawodowego kierowcę na 15 lat więzienia za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa małżeństwa spod Nowego Tomyśla - donosi "Gazeta Wyborcza". Decyzja ta, która wpisuje się w kontrowersje wokół tzw. neosędziów, wywołała szok i niepewność wśród bliskich ofiar.

📢 Dramat w Kluczewnicy na wschodzie Wielkopolski. W zderzeniu dwóch samochodów zginęły dwie osoby Tragiczny wypadek w Kluczewnicy na drodze krajowej nr 92. W czwartek 27 czerwca, około godziny 22, na odcinku drogi między Słupcą a Koninem w kierunku Konina, zderzyły się dwa samochody osobowe. W wyniku wypadku śmierć poniosły dwie osoby, jedna została ranna. 📢 Tak w środku wygląda rezydencja Wojciecha Modesta Amaro. Oranżeria, kaplica i piękny ogród pełen kwiatów Wojciech Modest Amaro jest prawdopodobnie najbardziej znanym polskim restauratorem. Założona przez niego restauracja Atelier Amaro była pierwszą w Polsce, która uzyskała gwiazdkę Michelin. Amaro był również jurorem kulinarnego reality show Top Chef. Jakiś czas temu zrezygnował z dotychczasowego życia, sprzedał swoje restauracje i przeprowadził się na farmę, gdzie m.in. organizuje kolacje, których koszt przekracza 1000 złotych. Zobacz, jak wygląda prywatna farma Wojciecha Modesta Amaro w Dębówce pod Warszawą.

📢 25 lat minęło jak jeden dzień! Oto 20 niesamowitych zdjęć Poznania z 1999 roku. Powspominajmy! Tak wyglądał Poznań w 1999 roku. Miasto bardzo się zmieniło? Narzekamy na korki, przebudowy ulic, wieczne remonty. Szybko ulatuje z pamięci, że Poznań jeszcze zaledwie 25 lat temu wyglądał zupełnie inaczej... Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia z archiwum "Głosu Wielkopolskiego" i oceńcie sami, czy rozpoznacie wszystkie miejsca! 📢 Zaczarowany i szalony czas! Pyrkon 2024 - zobacz najlepsze zdjęcia i poznaj pierwsze gwiazdy w 2025 roku Największy festiwal fantastyki w tej części Europy za nami! Przez trzy dni Pyrkonu 2024 w Poznaniu wzięło udział aż 57270 uczestników. W niedzielę ogłoszono już trzy gwiazdy Pyrkonu 2025, który odbędzie się w dniach 13-15 czerwca. A tymczasem w galerii zobaczcie najlepsze tegoroczne zdjęcia naszego fotoreportera.

📢 Największy niewypał odejdzie z Lecha Poznań? Ci piłkarze Kolejorza są na celowniku zagranicznych klubów Coraz więcej pojawia się w mediach transferowych plotek dotyczących piłkarzy Lecha Poznań i Warty Poznań. Postanowiliśmy je uszeregować, choć na razie nie ma jeszcze żadnych konkretów. Niektóre doniesienia są jednak bardzo ciekawe. Jedna z plotek dotyczy największego niewypału transferowego Lecha Poznań w ostatnich latach. 📢 Rocznica koronacji króla Przemysła II. Zobacz, jak remontowano jego siedzibę. Miał być poznański Wawel, a powstał zamek Gargamela 26 czerwca rocznica koronacji króla Przemysła II.Z tej okazji przypominamy, jak remontowano jego siedzibę. Konkurs na odbudowę Zamku Królewskiego na Górze Przemysła w Poznaniu był momentem przełomowym dla zachowania dziedzictwa miasta. Wybrany projekt architekta Witolda Milewskiego, choć spotkał się z kontrowersjami, ostatecznie nadał zamkowi nowe oblicze. Zobacz zdjęcia z czasu remontu.

📢 W tych godzinach prąd będzie najtańszy od lipca 2024 roku. Sprawdź taryfy - możesz zaoszczędzisz! Ceny energii elektrycznej ulegną zmianie od 1 lipca 2024 roku. Przestanie obowiązywać tarcza, dzięki której jeśli zmieściliśmy się w ustalonym limicie zużycia prądu płacimy stawki z 2022 roku. Zobaczcie, w jakich taryfach prąd może być tańszy. Sprawdźcie godziny, w których możemy mieć tańszy prąd. 📢 Pracownicy PKP Cargo w Wielkopolsce zostaną zwolnieni? PKP Intercity wyciąga pomocną dłoń. Chce zatrudnić aż 400 osób Najprawdopodobniej wielu pracowników PKP Cargo w Wielkopolsce pożegna się z pracą, o czym alarmuje zarząd regionu Wielkopolska Solidarności. Światełkiem w tunelu jest deklaracja ze strony spółki PKP Intercity, która chce zatrudnić u siebie nawet 400 osób. 📢 Poznański Czerwiec '56: Zobacz wyjątkowe zdjęcia z tamtych wydarzeń W piątek, 28 czerwca obchodzimy 68. rocznicę Poznańskiego Czerwca’56, pierwszego w powojennej Polsce robotniczego zrywu w obronie wolności i prawa do godnego życia. Przetworzyliśmy komputerowo kilka zdjęć dokumentujących tamte wydarzenia. Prawdopodobnie tak by wyglądały, gdyby były utrwalone na kolorowej kliszy.

📢 Służby interweniują w Kościelnej Wsi. Intensywne opady deszczu znów dały się we znaki mieszkańcom Intensywne opady deszczu znów dały się we znaki mieszkańcom Kościelnej Wsi. Podobnie jak 2 czerwca zalana została m.in. ulica Strumykowa. Ucierpiało przynajmniej kilkanaście budynków, nie tylko na Strumykowej, ale również Dolnej, Polnej czy Zielonej. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów straży pożarnej. 📢 Ulewny deszcz i burza przeszły nad Kaliszem. Strażacy mają pełne ręce roboty. Zobacz zdjęcia W czwartek, 27 czerwca nad Kaliszem przeszedł ulewny deszcz z burzą. Wiele ulic zostało zalanych, a strażacy mieli pełne ręce roboty.

📢 Wisła Puławy nie przystąpi do rozgrywek 2. ligi? Kilkumiesięczne zaległości - trening skończył się po kilkudziesięciu minutach Wisła Puławy może mieć ogromny problem, by wystąpić w drugiej lidze w nadchodzącym sezonie. W minionej kampanii klub z Puław zajął 12. miejsce w tabeli, zdobywając 41 punktów. Jak udało nam się ustalić, działacze nie wypłacają pensji piłkarzom od kilku miesięcy, a dzisiejszy trening został zakończony przedwcześnie. Miasto Puławy nie znalazło dodatkowych środków na wsparcie Wisły.

📢 Ruszyła sprzedaż karnetów na mecze Lecha Poznań w sezonie 2024/25. Duża nowość dla kibiców Kolejorza! Poprzedni sezon był rekordowy, jeśli chodzi o liczbę sprzedanych karnetów (blisko 10 tysięcy) oraz o frekwencję na obiekcie przy Bułgarskiej. W każdym spotkaniu Lecha Poznań z trybun dopingowało średnio 24 852 kibiców, co jest nie tylko naszym najlepszym wynikiem od momentu przebudowy stadionu na EURO, ale także topową frekwencją w całej lidze. Właśnie ruszyła sprzedaż karnetów na mecze Lecha Poznań w sezonie 2024/25. Jest duża nowość dla kibiców Kolejorza! 📢 Katarzyna Zdanowicz i Piotr Witwicki - zdjęcia. Dziennikarka rozstaje się z mężem, prezenter jest w związku z redakcyjną koleżanką Katarzyna Zdanowicz i Piotr Witwicki to znani dziennikarze Polsatu. Dziennikarka Katarzyna Zdanowicz niedawno oświadczyła, że rozwodzi się z mężem Marcinem Zdanowiczem. Szef informacji i publicystyki Telewizji Polsat Piotr Witwicki jest w związku z redakcyjną koleżanką, prezenterką Darią Wąsiewską. Zobacz na zdęciach, jacy są prywatnie dziennikarze Polsatu najbardziej rozpoznawalni prezenterzy Polsatu..

📢 Aleksander Buksa odmówił Lechowi Poznań. Napastnik wybrał Górnik Zabrze Aleksander Buksa po trzech latach za granicą wróci do polskiej ligi. Młody polski napastnik porozumiał się już z Górnikiem Zabrze i najprawdopodobniej wkrótce podpisze kontrakt z zabrzańskim klubem. Co ciekawe, według doniesień Sebastiana Staszewskiego 21-letni piłkarz miał też ofertę z Lecha Poznań.

📢 Ruszyło Gran Turismo Polonia 2024: Święto motoryzacji wraca na polskie drogi! Darmowe wejście oraz szybkie auta za miliony. Sprawdź gdzie! Przed nami jubileuszowa, 20. edycja Gran Turismo Polonia. Zlot 70 sportowych i luksusowych samochodów, który przejedzie przez malownicze zakątki Polski, zakończy się dwudniowym świętowaniem na Torze Poznań. Organizatorzy zapraszają wszystkich fanów na dzień otwarty, gdzie będzie można zobaczyć najszybsze samochody świata w akcji. 📢 Oto jeden z najpiękniejszych domów w Poznaniu. Złamany Dom prezentuje się niebanalnie. Zobacz zdjęcia! "Złamany Dom" w Poznaniu zdobył w 2023 roku Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro. Architekci z pracowni Ultra Architecs otrzymali statuetkę za najlepszy projekt architektoniczny zrealizowany w stolicy Wielkopolski w 2022 roku. Jak wygląda "Złamany Dom" na zewnątrz i w środku? Mamy zdjęcia!

📢 W Warcie sypnęło oświadczeniami, a w Lechu czekają na kurację uzdrawiającą dla "tłustych kotów" [KOMENTARZ] Piłkarskie wakacje w tym roku w Poznaniu są wyjątkowo burzliwe. Warta spadła bowiem z ekstraklasy i jakoś nie może się z tego otrząsnąć. Najpierw chciała grać na Bułgarskiej, potem wrócić do „ogródka”, a teraz do Grodziska, czyli tam, gdzie gra już od sześciu lat. 📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Oto poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Zgłoś swoje zwierzątko do akcji PUPIL ROKU. Jego zdjęcie może trafić na okładkę książki, a Ty możesz wygrać atrakcyjne nagrody Tworzymy wielką galerię zdjęć zwierzaków naszych Czytelników - zarówno tych miauczących, szczekających, jak i latających czy pełzających. Wszystkich tych, którzy w naszych domach i sercach zajmują wyjątkowe miejsca. Zwieńczeniem naszej akcji będzie wydanie albumu NASZE PUPILE. Na właścicieli zwierząt czekają m.in. nagrody finansowe i wyjazdy do SPA. 📢 "Oddaj nam jezioro". Spór o plażę przy ośrodku Kaskada nad jeziorem Kierskim wciąż trwa. Nie będzie tam kąpieliska W 2019 roku nagle została zamknięta plaża przy ośrodku Kaskada leżącym nad poznańskim jeziorem Kierskim. Jak się okazuje, tylko jej fragment należy do miasta. Jak na razie, z powodu trwającego sporu właściciela ośrodka z miastem, nie będzie tam miejskiego kąpieliska.

📢 Zajazd Gęś Pocztowa - Ludwina. Co po Kuchennych rewolucjach? Czy restauracja nadal istnieje? Kuchenne Rewolucje z Magdą Gessler gościły w Ludwinie (pow. pleszewski) w 2019 roku. Restauracja "Ludwinka" zmieniła nazwę na Zajazd Gęś Pocztowa, po boomie spowodowanym przyjazdem restauratorki o wolne stoliki było niezwykle trudno. Do podpleszewskiej miejscowości zjeżdżały prawdziwe tłumy. Później przyszła pandemia. Branża restauracyjna została zamknięta, a nasi Czytelnicy zastanawiali się czy Zajazd Gęś Pocztowa w Ludwinie nada działa. Sprawdziliśmy, jak obecnie wygląda sytuacja.

