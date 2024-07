Utrudnienia w ruchu 1.07.2024 w woj. wielkopolskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Redakcja Wiadomości

Gdzie w województwie wielkopolskim należy spodziewać się dzisiaj (1.07.2024) utrudnień? Roboty drogowe: droga S5e, most w m. Wielka Wieś jezdnia lewa (kier. do Poznania) (8. km na odc. 0,1 km) Naprawa śrub mocujących nakładki na urządzeniu dylatacyjnym mostu. Na odcinku prowadzonych robót obowiązuje prawostronne przewężenie jezni lewej (zajęty prawy pas ruchu i pas awaryjny) oraz ograniczenie robót do 90 km/h..