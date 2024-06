Mam na imię... Poznań. To oni tworzą nasze miasto

- Cenię sobie Poznań za to, że to jest miasto do życia - dla mieszkańców, dla nas. Tu naprawdę dobrze się żyje. Marzy mi się, żeby niewiele się tu zmieniło, bo naprawdę mi się tu podoba - mówi sprzedawca AGD o wielkim sercu. - W mojej młodości Poznań kojarzył mi się głównie ze sportem, bo dużo trenowałem. Byłem zawodnikiem rugby w klubie KS Posnania. Dla mnie była to wtedy wielka metropolia, gdyż przeprowadziłem się ze wsi. Naprawdę duże „wow”. To, jak się teraz Poznań rozbudował to jest naprawdę imponujące - dodaje.