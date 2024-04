Wybory 2024 w Poznaniu. "Gen gospodarności i gen demokracji". Jacek Jaśkowiak z kolejnym poparciem

Prezydentka Łodzi Hanna Zdanowska wraz z Tadeuszem Truskolaskim, prezydentem Białegostoku oraz Jackiem Karnowskim, posłem na sejm RP przyjechali do Poznania, żeby wesprzeć prezydenta Jaśkowiaka i zachęcić poznaniaków, żeby to właśnie na niego oddali swój głos w niedzielę.

- Bardzo dziękuję za wizytę. Od lat współpracujemy, również w Unii Metropolii Polskich. Dziękuje za wszystkie ciekawe rozmowy o tym, co można zrobić razem i co możemy robić lepiej. Ciągle podpatrujemy rozwiązania w naszych miastach. Chwaliłem się Starym Rynkiem, ponieważ jest to wyjątkowa inwestycja w tak krótkim czasie, na tak trudnym terenie przy większych kosztach o 9 mln