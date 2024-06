Bezdomni wraz z siostrami Elżbietankami świętują imieniny Poznania. Zobacz zdjęcia z Festynu Dobra Chrystian Ufa

Konkurs mamy talent, śpiew, gra na instrumencie, tańce... To tylko niektóre z atrakcji, które czekały na osoby bezdomne w ogrodzie przy jadłodajni Wolontariusz Jadłodajni Zobacz galerię (18 zdjęć)

W Poznaniu odbył się pierwszy festyn z okazji imienin Poznania. Festyn Dobra to wydarzenie wyjątkowe co roku gromadzące osoby bezdomne oraz ubogie. Siostry Elżbietanki dbają o to, by dzień ten zapadł w pamięci najbardziej potrzebujących poznaniaków jako dzień radości. Zobacz na zdjęciach jak wyglądał tegoroczny Festyn Dobra.