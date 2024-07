Skrzypią, piszczą i jęczą. Ale ta para stulatków jest w świetnej formie! Przejechaliśmy zabytkowym tramwajem po Poznaniu! Zobacz

Żwawy stulatek na poznańskich torach

To pierwszy tramwaj elektryczny w Poznaniu! Gdy podjęto decyzję o elektryfikacji tramwajów konnych zamówiono w firmie Bergische Stahlindustrie 38 takich wagonów. Rozpoczęły kursy w 1898 r., gdy tramwaje konne ustąpiły miejsca elektrycznym. Woziły poznaniaków w zasadzie do czasów II wojny światowej, choć kilka z nich przetrwało walki o Poznań i znajdowało się na stanie poznańskiego przedsiębiorstwa komunikacji aż do 1972 r.