Zabójstwo w Kobylej Górze. 47-latka zabiła dwie córki. Zdaniem śledczych nie powinna trafić do więzienia Justyna Piasecka

W kwietniu ubiegłego roku 47-letnia kobieta zabiła swoje córki, po czym sama usiłowała odebrać sobie życie OSP Kobyla Góra

W ubiegłym roku w Kobylej Górze doszło do tragedii. 47-letnia wówczas kobieta zabiła swoje dwie córki w wieku 9 i 13 lat, po czym sama usiłowała odebrać sobie życie. Dokonała tego, kiedy jej mąż razem z trzecią, niepełnosprawną 19-letnią córką wyszedł z domu. Kobieta usłyszała zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Zdaniem śledczych nie powinna jednak trafić do zakładu karnego, lecz do szpitala psychiatrycznego. Biegli ustalili bowiem, że chwili popełnienia czynu była niepoczytalna.