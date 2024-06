"Zostałem trafiony w kolano, krew się lała". Świadkowie wydarzeń i uczniowie wspominają Czerwiec '56 w Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu

- Już po raz czwarty organizujemy międzyszkolną konferencję dotyczącą Poznańskiego Czerwca. Jest to pierwsze takie wydarzenie po pandemii. Przyjechało do nas jedenaście szkół z całej Wielkopolski, by opowiadać o czerwcu oczami młodych. Jest to konferencja na której nie ma naukowców, nie ma profesorów, ale tworzą ją uczniowie - mówi Piotr Chudziński, nauczyciel z Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu.