Dziś Dzień Psa: wielkie święto naszych czworonożnych przyjaciół. Lipiec to jednak dla wielu z nich nie najlepszy czas

– Bezgranicznie ufający właścicielowi pies nie może pojąć tego, co go spotkało, dlatego bardzo często oczekuje w miejscu swojego porzucenia na „właściciela”, lub błąka się po okolicy bywa, że całymi tygodniami. Niektóre z nich za swoją wierność płacą najwyższą cenę, umierając w cierpieniu z powodu wycieńczenia organizmu lub ginąc pod kołami samochodów. Pamiętajmy, że większość porzuconych psów nie zdąży trafić do schroniska