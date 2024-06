Ponad partyjnymi podziałami? Poseł PiS z Poznania dołącza do ruchu Pauliny Matysiak i Marcina Horały "Tak dla rozwoju"

Szynkowski vel Sęk wiceprezesem "Tak dla rozwoju"

W piątek po południu świat polityki zaskoczyła wiadomość o dołączeniu do stowarzyszenia "Tak dla rozwoju" kolejnego znaczącego polityka - Szymona Szynkowskiego vel Sęka, posła Prawa i Sprawiedliwości oraz byłego ministra do spraw Unii Europejskiej. W oficjalnym komunikacie na platformie X potwierdził on swoje zaangażowanie w projekt, obejmując funkcję wiceprezesa.