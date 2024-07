Babciowe 2024. Komu przysługuje, kiedy zostanie wypłacone i od kiedy składać wniosek? Sprawdź! [02.07.2024]

Nowy projekt ustawy "Aktywny rodzic" - wsparcie dla rodziców dzieci do 3 lat

Rząd przyjął projekt ustawy "Aktywny rodzic", oferując wsparcie finansowe rodzicom dzieci od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. Celem jest ułatwienie pogodzenia pracy zawodowej z obowiązkami rodzicielskimi, oferując 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem. Wsparcie ma być dostępne od 1 października 2024 roku, umożliwiając rodzicom wybór między pracą a opieką nad dzieckiem bez konieczności poświęcania jednego z tych aspektów.

Wsparcie dla rodziców - szczegółowy plan

Rządowy projekt ustawy "Aktywny rodzic" wprowadza nowe możliwości dla rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Zaproponowane rozwiązanie ma na celu wsparcie finansowe rodziców, którzy chcą skorzystać z opieki niani, babci, czy też innych form opieki nad dzieckiem, oferując im 1500 zł miesięcznie.

"Aktywni rodzice w pracy" - szczegóły wsparcia

Wariant "aktywni rodzice w pracy", potocznie nazywany "babciowym", ma na celu wsparcie rodziców, którzy zdecydują się na powrót do pracy po narodzinach dziecka.

- Jeśli mama lub tata zdecyduje się wrócić do pracy, bo chce pracować, zarabiać i rozwijać się, to państwo im w tym pomoże – zapewnił szef rządu.

Rodzice będą mogli otrzymać 1500 zł miesięcznie przez 24 miesiące na opiekę nad dzieckiem w wieku żłobkowym, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami kwota wzrasta do 1900 zł.

"Aktywnie w żłobku" - nowe możliwości dla rodziców

Kolejny wariant, "aktywnie w żłobku", jest skierowany do rodziców korzystających z żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów. Rodzice mogą liczyć na dofinansowanie do 1500 zł miesięcznie, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami na do 1900 zł.