W tych godzinach prąd będzie najtańszy od lipca 2024 roku. Sprawdź taryfy - zaoszczędzisz!

Od 1 lipca 2024 roku dla gospodarstw domowych przewidziana jest maksymalna cena na poziomie 500 zł/MWh, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do dotychczasowej stawki 412 zł/MWh. To jednak dużo niższe stawki, niż te które obowiązywałby bez wsparcia rządu.

Na drugą połowę 2024 roku zostanie wprowadzony także bon energetyczny. Będzie to jednorazowe świadczenie pieniężne, przeznaczonym dla ok. 3,5 mln gospodarstw domowych o niższych dochodach. Przewidziane będą dwa progi dochodowe: