Poznań dobrze wypada w prestiżowym rankingu 1000 miast na całym świecie. Jak poszło polskim miastom na tle innych? Sprawdź Szymon Paź

Poznań 210. w rankingu Oxford Economics Global Cities Index. To drugi najwyższy wynik w Polsce. Za nami Wrocław, Gdańsk, Kraków i 6 innych polskich miast. Które miasta oceniono najwyżej? W jakiej kategorii Poznań wypadł najlepiej, a gdzie ma wiele do nadrobienia do globalnej czołówki? Sprawdź!