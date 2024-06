Zbliża się duży remont w Poznaniu. Prace potrwają do końca wakacji! Most Dworcowy będzie remontowany od 22 czerwca

- Naprawa rozjazdów na skrzyżowaniu ulicy Roosevelta i Bukowskiej jest pilna i niezbędna, tym bardziej, że podczas wakacji remontowane będzie torowisko na moście Dworcowym wraz ze skrzyżowaniem mostu Dworcowego oraz ulic Głogowskiej i Roosevelta – informuje Zarząd Transportu Miejskiego. W momencie kiedy tramwaje nie będą mogły kursować przez most Dworcowy dużo bardziej obciążony będzie węzeł Roosevelta/Bukowska. Dlatego tak ważna jest naprawa rozjazdów w tym miejscu. Z uwagi na prace zmienionymi trasami pojadą tramwaje dziennych linii nr 10, 11, 13, 15 i 18, nocnej linii nr 201 oraz autobusy nocnych linii nr 213, 214, 218, 223 i 224. M.in. tramwaje linii 10 i 18 będą kursować objazdem: na rondzie Kaponiera skręcą w lewo na most Uniwersytecki i ulicą Św. Marcin a następnie Towarową dojadą do ul. Matyi i dalej stałą trasą. Zmiany zostaną wprowadzone w sobotę - 8 czerwca (od pierwszych kursów linii dziennych) i potrwają do nocy z niedzieli na poniedziałek z 9 na 10 czerwca.