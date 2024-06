To będzie koncertowy i imprezowy weekend w Poznaniu. Sprawdź zmiany w MPK już od piątku 14 czerwca

Uwaga pasażerowie MPK Poznań: szykują się zmiany w rozkładach jazdy w najbliższe dni. Spowodowane są one zaplanowanymi imprezami, z których szczególnie „Letni Święty Marcin” sprawi, że tramwaje pojadą nieco inaczej niż normalnie.

Pyrkon rusza w piątek, 14 czerwca

W piątek, 14 czerwca tramwaje i autobusy miejskie będą trzymać się roboczego rozkładu jazdy, ale między godziną 18.30, a 22.00 tramwaje linii 6, 10, 15 i 18 będą kursować co dziesięć minut, by ułatwić dotarcie i powrót gościom odbywającego się na Międzynarodowych Targach Poznańskich „Pyrkonu”.

Koncert Na Falach w Poznaniu

W ten piątek o godz. 20.00 nad Maltą rozpocznie się koncert „Na Falach”, zatem w nocy z 14 na 15 czerwca, w nocnej komunikacji, jadącej według rozkładu z piątku na sobotę, także wprowadzone będą zmiany: dotyczyć będą linii 201 i 202, i to w obu kierunkach jazdy.

Linia 201 pojedzie na trasie: Os. Sobieskiego – trasa PST – Dworzec Zachodni – Głogowska – rondo Kaponiera – Święty Marcin – Gwarna – plac Ratajskiego – plac Wielkopolski – Małe Garbary – Estkowskiego – Wyszyńskiego – rondo Śródka – Jana Pawła II – trasa kórnicka – Chartowo – Żegrze – rondo Żegrze – Unii Lubelskiej.

Linia 202 ma wyznaczoną trasę: Os. Sobieskiego – trasa PST – Most Teatralny – Fredry – plac Ratajskiego – plac Wielkopolski – Małe Garbary – Estkowskiego – Wyszyńskiego – rondo Śródka – Jana Pawła II – trasa kórnicka – Szwedzka – Franowo.

Inną zmianą jest uruchomienie dla linii nocnych 211, 220, 221 tymczasowego przystanka „Kórnicka 94” na ulicy Kórnickiej w kierunku ronda Rataje.

Pyrkon w sobotę, 15 czerwca

- Na liniach 6, 10, 15 i 18 tramwaje będą kursować co około 10 minut w godz. 8:30 – 22:00 - zapowiada MPK Poznań.

Letni Święty Marcin w sobotę, 15 czerwca

W sobotę 15 czerwca obowiązuje sobotni rozkład jazdy, ale z okazji imprezy „Letni Święty Marcin” przez cały dzień zamknięty będzie odcinek ulicy Święty Marcin między ulicą Gwarną a Alejami Marcinkowskiego. Przez to zmienią swoje trasy linie tramwajowe.

Linia 2 – zmiana trasy tylko w kierunku Dębca PKM, w kierunku Ogrodów trasa bez zmian: Ogrody – Dąbrowskiego – Kraszewskiego – Zwierzyniecka – rondo Kaponiera – Święty Marcin – Towarowa – Matyi – Królowej Jadwigi – Górna Wilda – 28 Czerwca – Dębiec PKM Na ulicy Górna Wilda uruchomiony zostanie tymczasowy przystanek „Półwiejska 91” w kierunku Dębca PKM.

Linia 3 – zmiana trasy tylko w kierunku Unii Lubelskiej, w kierunku Błażeja trasa bez zmian: Błażeja – al. Praw Kobiet – Naramowicka – Przełajowa – Winogrady – Pułaskiego – Roosevelta – rondo Kaponiera – Święty Marcin – Gwarna – pl. Ratajskiego – pl. Wielkopolski – Małe Garbary – Estkowskiego – Wyszyńskiego – rondo Śródka – Jana Pawła II – trasa kórnicka – Chartowo – Żegrze – rondo Żegrze – Unii Lubelskiej.

Linia 5 – zmiana trasy tylko w kierunku Zawad, w kierunku Górczyna PKM trasa bez zmian: Górczyn PKM – Głogowska – Most Dworcowy – Towarowa – Święty Marcin – Gwarna – pl. Ratajskiego – pl. Wielkopolski – Małe Garbary – Estkowskiego – Wyszyńskiego – rondo Śródka – Zawady.

Linia 9 – zmiana trasy tylko w kierunku Dębca PKM, w kierunku Piątkowskiej trasa bez zmian: Piątkowska – Wołyńska – Małopolska – Wielkopolska – Pułaskiego – Roosevelta – Most Teatralny – Fredry – Gwarna – Święty Marcin – Towarowa – Matyi – Królowej Jadwigi – Górna Wilda – 28 Czerwca – Dębiec PKM. Ponadto na ulicy Górna Wilda uruchomiony zostanie tymczasowy przystanek „Półwiejska 91” w kierunku Dębca PKM.

Linia 13 – zmiana trasy tylko w kierunku Starołęki PKM, w kierunku Budziszyńskiej trasa bez zmian: Budziszyńska – Grunwaldzka – rondo Kaponiera – Święty Marcin – Towarowa – Matyi – Królowej Jadwigi – rondo Rataje – Zamenhofa – rondo Starołęka – Starołęcka – Starołęka PKM.

Linia 16 – zmiana trasy tylko w kierunku Franowa, w kierunku Os. Sobieskiego trasa bez zmian: Os. Sobieskiego – trasa PST – Most Teatralny – Fredry – plac Ratajskiego – plac Wielkopolski – Małe Garbary – Estkowskiego – Wyszyńskiego – rondo Śródka – Jana Pawła II – trasa kórnicka – Szwedzka – Franowo.

Linia 20: Pl. Wielkopolski – 23 Lutego – Mielżyńskiego – Gwarna – Święty Marcin – Towarowa – Matyi – Królowej Jadwigi – rondo Rataje – Jana Pawła II – trasa kórnicka – Chartowo – Żegrze – rondo Żegrze – rondo Starołęka – Hetmańska – 28 Czerwca 1956 r. – Wierzbięcice – Matyi – Towarowa – Święty Marcin – Gwarna – Mielżyńskiego – 23 Lutego – Pl. Wielkopolski.

Na trasie pojawi się też linia autobusowa „za tramwaj” - T13, jadąca na trasie: Rondo Rataje – Krzywoustego – most Królowej Jadwigi – Strzelecka – Lewandowskiej – Dowbora Muśnickiego – Most św. Rocha – Kórnicka – Jana Pawła II – Rondo Rataje. Autobusy linii T13 będą kursować z częstotliwością co 10 minut i zatrzymywać się na przystankach:

- „Rondo Rataje” – przystanek początkowy na peronie 6 dworca autobusowego oraz przystanek „Rondo Rataje 08” – przy stacji benzynowej na ulicy Krzywoustego,

- „AWF 42” – przystanek tramwajowy na ulicy Strzeleckiej w kierunku placu Wiosny Ludów,

- „Łąkowa 42” – przystanek tramwajowy na ul. Strzeleckiej w kierunku placu Wiosny Ludów,

- „Pl. Wiosny Ludów 42” – przystanek tramwajowy na ul. Strzeleckiej w kierunku Alej Marcinkowskiego,

- „Wrocławska 71” – przystanek tramwajowy na ul. Podgórnej w kierunku Mostu św. Rocha,

- „Pl. Bernardyński 71” – przystanek tramwajowy na pl. Bernardyńskim w kierunku Mostu św. Rocha,

- „Most św. Rocha 71” – przystanek tramwajowy na ul. Mostowej w kierunku Rataj,

- „Politechnika 71” – przystanek tramwajowy na ul. Kórnickiej w kierunku Rataj,

- „Kórnicka 94” – tymczasowy przystanek na ul. Kórnickiej przed skrzyżowaniem z ul. Jana Pawła II,

- „Rondo Rataje 06” – przystanek końcowy przed wjazdem na dworzec.

W komunikacji nocnej też będą zmiany: linie 201 i 202 pojadą na trasach zmienionych jak w nocy 14/15 czerwca, a dla linii nocnych 211, 220, 221 uruchomiony zostanie tymczasowy przystanek „Kórnicka 94” na ulicy Kórnickiej w kierunku ronda Rataje.

Koncert Dawida Podsiadły w Poznaniu – sobota, 15 czerwca

W sobotę 15 czerwca na Stadionie Miejskim odbędzie się koncert Dawida Podsiadły, dlatego uruchomiona będzie dodatkowa linia tramwajowa 56, jadąca w godzinach 17:00 – 21:00 co dziesięć minut na trasie: Budziszyńska – Grunwaldzka – rondo Kaponiera – Święty Marcin – Towarowa – Poznań Główny – Most Dworcowy – Roosevelta – Grunwaldzka – Budziszyńska. Ponadto w tych samych godzinach linia 91 ma jeździć bez postojów na przystankach końcowych. - Po zakończeniu koncertu uruchomione będą dodatkowe tramwaje na liniach 1, 6, 13 i 15 (na linii 13 po trasie tymczasowo zmienionej) oraz autobusy na liniach 163 w obu kierunkach, 191 do Os. Sobieskiego, 193 do Os. Sobieskiego, a także na linii 214 w kierunku Junikowa PKM (odjazdy z tymczasowego przystanku „Stadion Miejski” na wysokości przystanku tramwajowego w kierunku pętli Junikowo) – informuje MPK.

Letni Święty Marcin w niedzielę, 16 czerwca

- Przez cały dzień, z okazji imprezy „Letni Święty Marcin” zamknięty będzie odcinek ulicy Święty Marcin między ulicą Gwarną a Alejami Marcinkowskiego – ostrzega MPK. - Na liniach 2, 3, 5, 9, 13 i 16 obowiązują zmiany tras jak w sobotę, 15 czerwca. Dodatkowo zmiana trasy wprowadzona będzie na linii 0, która pojedzie następującymi ulicami: Pl. Wielkopolski – 23 Lutego – Mielżyńskiego – Gwarna – Święty Marcin – Towarowa – Matyi – Królowej Jadwigi – Górna Wilda – 28 Czerwca 1956 r. – Zaj. Madalińskiego – Hetmańska – Reymonta – Grunwaldzka – Roosevelta – Most Teatralny – Fredry – Mielżyńskiego – 23 Lutego – Pl. Wielkopolski.

Podobnie będzie można liczyć na T13, linię autobusową „za tramwaj”.

Pyrkon na MTP w niedzielę, 16 czerwca

MPK zapowiada, że z okazji „Pyrkonu” na MTP, na liniach 10 i 18 tramwaje będą kursować co około 15 minut w godzinach 8.30- 11.00, co około 10 minut w godz. 11:00 – 17:00, a na liniach 6 i 15 co około 15 minut w godzinach 8.30- 11.00, co około 10 minut w godz. 11:00 – 21:00

Koncert Dawida Podsiadły – niedziela, 16 czerwca

W czasie drugiego dnia koncertowego Dawida Podsiadły na Stadionie Miejskim, podobnie jak w sobotę uruchomiona będzie dodatkowa linia tramwajowa 56, obsługująca trasę: Budziszyńska – Grunwaldzka – rondo Kaponiera – Święty Marcin – Towarowa – Poznań Główny – Most Dworcowy – Roosevelta – Grunwaldzka – Budziszyńska.

- Linia funkcjonować będzie podczas dowozu na koncert, tj. w godzinach 17:00 – 21:00 z częstotliwością co 10 minut – informuje MPK. - W tych samych godzinach linia 91 funkcjonować będzie w trybie ruchu ciągłego, tj. bez postojów na przystankach końcowych. Natomiast po zakończeniu koncertu uruchomione będą dodatkowe tramwaje na liniach 1, 6, 13 i 15 (na linii 13 po trasie tymczasowo zmienionej) oraz autobusy na liniach 163 w obu kierunkach, 191 do Os. Sobieskiego, 193 do Os. Sobieskiego, a także na linii 214 w kierunku Junikowa PKM (odjazdy z tymczasowego przystanku „Stadion Miejski” na wysokości przystanku tramwajowego w kierunku pętli Junikowo).

Linie nocne z niedzieli na poniedziałek

Ostatnia zmiana dotyczy nocy z 16 na 17 czerwca, czyli z niedzieli na poniedziałek. Linie nocne pojadą zgodnie z rozkładem na noce z piątku na sobotę, z wyjątkiem linii 202, która nie będzie jeździć tej nocy. Do tego linia 201 pojedzie na trasie zmienionej jak w dwie poprzednie noce. Linie nocne 211, 220, 221 będą obsługiwać przystanek „Kórnicka 94” na ulicy Kórnickiej w kierunku ronda Rataje.

