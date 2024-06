W weekend duże zmiany w MPK Poznań. Autobusy i tramwaje pojadą inaczej i częściej. Wszystko za sprawą wielu imprez w mieście

Zmiany w komunikacji MPK Poznań

Będą dodatkowe kursy na liniach tramwajowych nr 10 i 18, co sprawi że częstotliwość ich kursowania zostanie podwojona. Tramwaje będą jeździć co 15 minut do godz. ok. 11:00, następnie co 10 minut do godz. 17:00. Będą także wzmocnienia na liniach tramwajowych nr 6 i 15, które kursować będą co 15 minut od ok. godz. 8:30 do 11:00, a następnie co 10 minut do ok. godz. 21:00.