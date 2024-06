Festiwal Fantastyki Pyrkon 2024 w Poznaniu rusza 14 czerwca. Sprawdź program wydarzenia i najciekawsze atrakcje!

Pyrkon, czyli największy festiwal fantastyki, który od lat gromadzi rzeszę fanów z całej Polski odbędzie się już w wkrótce na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Od 14 do 16 czerwca stolicą Wielkopolski zawładną pasjonaci literatury, gier i wszystkiego, co tylko związane z fantastyką. Co ciekawe, oprócz strefy fanów, galerii cosplay czy konkursów, można będzie zobaczyć świat z innej perspektywy, a właściwie nie zobaczyć, ale poczuć...