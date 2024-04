Trasa tramwajowa na Naramowice nie będzie budowana za unijne pieniądze? Poznań poszuka środków dopiero za trzy lata. "Żmudna praca przed nam

Trasa tramwajowa na Naramowice w Poznaniu: Najpierw projekt, potem pieniądze

Trasa tramwajowa łącząca Wilczak z centrum Poznania miała być finansowana z unijnego programu FEnIKS. Miasto jednak nie jest pewne, czy uda się przygotować inwestycję na tyle szybko, aby zdążyć z pieniędzy skorzystać. Według Mariusza Wiśniewskiego, wiceprezydenta Poznania, dokumentacja na podstawie której można by było rozpisać przetarg i przystąpić do budowy jest w trakcie przygotowania. Aby inwestycja od strony formalnej była gotowa, potrzeba około dwóch, trzech lat.

- Po pozyskaniu wszystkich zgód i będziemy mogli przystąpić do budowy. Jeszcze żmudna praca przed nami. Dopiero po tych dwóch, trzech latach będzie można przystąpić do poszukiwania pieniędzy i budowy - mówił pod koniec marca Mariusz Wiśniewski.

Zamiast na trasę tramwajową, pieniądze pójdą na tabor

Branżowy portal transport-publiczny.pl zwraca uwagę, że takie podejście oznacza, iż miasto po prostu może nie zdążyć rozliczyć projektu do końca tej perspektywy unijnej. Dlatego nie jest pewne, że to właśnie z tych pieniędzy zostanie ta budowa sfinansowana. Należy jednak pamiętać, ze znajduje się ona na liście podstawowej do sfinansowania z unijnych pieniędzy. Nie oznacza to jednak, że te pieniądze przepadną.