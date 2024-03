Wybory 2024. To nie czas na odkładanie budowy tramwaju na Naramowice w Poznaniu. Radny miejski apeluje: "Teraz, albo nigdy"

Radny miejski z klubu Wspólny Poznań i kandydat do rady miasta z list Nowej Lewicy Paweł Sowa zaapelował podczas ostatniej w tej kadencji sesji rady miasta o nie odkładanie w czasie budowy drugiego etapu tramwaju na Naramowice. W drugim etapie trasa tramwajowa ma połączyć pętlę Wilczak z dworcem kolejowym Grabary i centrum Poznania na skrzyżowaniu ulic Garbary/Małe Garbary/Estkowskiego.

- Pojawiają się w przestrzeni publicznej opinie, że budowę tramwaju na Naramowice należy odłożyć do momentu zakończenia remontu mostu Chrobrego. To jest złe podejście i szkodliwe dla mieszkańców. Dlatego apeluję do przyszłej rady miasta i prezydenta, bądź prezydentki, aby nie odkładać tej budowy w czasie - apelował Paweł Sowa.