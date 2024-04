Lewica popiera Jaśkowiaka. "Jesteśmy po rozmowach dotyczących dalszej współpracy"

- mówił Jacek Jaśkowiak.

Jacek Jaśkowiak odniósł się też do listy skarg w jego stronę, zebranych przez kandydata PiS - Zbigniewa Czerwińskiego, w których poznaniacy skarżyli się głównie na zły stan infrastruktury drogowej i "wężykowanie" tramwaju na PST.

- To jest takie typowe działanie Prawa i Sprawiedliwości, pomówienia, insynuacje - "bo ktoś coś powiedział, bo ktoś coś napisał". Tylko - powinien to wiedzieć kandydat PiS - że skargi tak naprawdę składane przez całą kadencję są rozpatrywane na sesjach rady miasta, również te wszystkie kontrole, które miały miejsce, których było bez liku, przez CBA, przez NIK to przecież było 8 lat polowania na mnie i moich współpracowników. Także jest to kolejny chwyt happeningowy, marketingowe, bo ktoś co powiedział i może bał się to oficjalnie zgłosić