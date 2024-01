Prokuratura w Koninie zajmie się zawiadomieniem NIK na prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. W tle miliony z reklam

Jak podaje Radio Poznań, Najwyższa Izba Kontroli po opublikowaniu raportu, dotyczącego zarządzaniem reklamą w Poznaniu złożyła w listopadzie zeszłego roku zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Prezydenta Poznania i Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Czytaj także: Jacek Jaśkowiak o NIK: niewiarygodna instytucja, motywowana politycznie. "Szuje pójdą siedzieć"

Dziennikarze ustalili, że sprawą zajmie się Prokuratura Okręgowa w Koninie - została tam skierowana do rozpoznania z Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Rzeczniczka powiedziała w rozmowie z Radiem Poznań, że przekazanie było zasadne, ale celem przeniesienia było dalsze procedowanie sprawy.

- Jest to uzasadnione dobrem postępowania i pozwoli na wyeliminowanie ewentualnego zarzutu braku obiektywizmu i rzetelności prokuratorów z prokuratury z okręgu poznańskiego. Na tym etapie mogę powiedzieć, że jest to postępowanie sprawdzające. Ustalamy dopiero, czy są podstawy do wszczęcia postępowania i nie mam informacji dotyczących szczegółowych zarzutów