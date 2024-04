Skandaliczne warunki pracy na fermie drobiu w Wielkopolsce. PIP ujawnia: Rekordzista zrobił 904 nadgodziny. Praca niemal bez przerwy Paweł Antuchowski

Pracownicy byli skrajnie przemęczeni. Rekordzista w 9 miesięcy przekroczył dwukrotnie roczny limit nadgodzin. Adam Jastrzębowski/zdjęcie ilustracyjne

Raport Państwowej Inspekcji Pracy potwierdza skandaliczne warunki pracy na Fermach Drobiu Woźniak w powiecie grodziskim. Pracownicy zmuszeni byli do pracy po 60-70 godzin tygodniowo na niejasnych warunkach, bez urlopów przez dwa lata. Niektórzy kończyli pracę po północy, by jeszcze tego samego dnia wracać do kurników, co jest niezgodne z prawem pracy.