"Kryminał za te ekrany". Ekrany reklamowe w centrum Poznania budzą kontrowersje

Jakiś czas temu przed Centrum Kultury Zamek w Poznaniu stanęły nowe ekrany reklamowe, tzw. citylighty. Niektórzy poznaniacy nie uważają ich za pożądane, a wręcz nazywają katastrofą.

Do sprawy w swoich social mediach odniósł się Poznaniator, który opublikował zdjęcia sprzed postawienia ekranów, gdzie zamiast nich na ulicy Święty Marcin znajdowały się drzewa oraz zdjęcie przedstawiające krajobraz po umieszczeniu na ulicy ekranów.

- To co na zdjęciu - to jest nieodwracalna katastrofa. Całymi dziesięcioleciami będziemy żyć z tą amatorką i ograniczeniem umysłowym, kogoś kto o tym zdecydował