Nierealne terminy zakończenia remontu Starego Rynku w Poznaniu. "Prezydent Jaśkowiak często nie pamięta co mówi"

"Ambitny plan" władz Poznania

Ambitnego planu władz miasta nie udało się zrealizować. Prezydent Poznania tłumaczył, że nie był on inspiratorem tego terminu.

- Ja takich deklaracji nie składałem, tylko moi zastępcy, którzy zbyt optymistycznie na to spojrzeli. Ja mówiłem o końcu roku i jestem przekonany, że do końca roku uda się zrobić całą płytę z oświetleniem i uliczkami dochodzącymi do Starego Rynku - zadeklarował we wtorek Jacek Jaśkowiak.

Podkreślił, że co tydzień dokonuje on inspekcji remontu rynku. Taką inspekcję przeprowadził on także 21 listopada. Tymczasem, jak można przekonać się śledząc medialne wypowiedzi prezydenta Poznania, taka deklaracja z jego ust padła. W wypowiedzi z 10 października powiedział on, że remont Starego Rynku zakończy się właśnie 20 listopada. Wtedy też określił ten termin mianem "ambitnego planu".