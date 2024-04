Jest konkurs na nowego dyrektora zoo w Poznaniu. Ewa Zgrabczyńska komentuje: "Praca 7 dni w tygodniu, non stop pod telefonem, przez 8 lat"

Poznań poszukuje nowego dyrektora zoo

Jak poinformował poznański ogród zoologiczny, prezydent Jacek Jaśkowiak ogłosił konkurs na dyrektora zoo. Wszyscy chętni do wzięcia udziału w rekrutacji mają na to czas do 23 maja tego roku. Jakie wymagania musi spełniać kandydat oraz na czym dokładniej polega praca dyrektora ogrodu?