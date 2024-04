Dyrektorka poznańskiego zoo Ewa Zgrabczyńska zwolniona dyscyplinarnie. Urząd Miasta Poznania potwierdza. Serial z byłą dyrektorką trwa

Zgrabczyńska oficjalnie zwolniona. Urząd Miasta potwierdza

Ewa Zgrabczyńska stała na czele ogrodu zoologicznego w Poznaniu od 2015 roku. - Umowa z panią Zgrabczyńską została rozwiązana w piątek, 12 kwietnia - poinformowała poznańską "Gazetę Wyborczą", Joanna Żabierek, rzeczniczka Urzędu Miasta.

Na początku marca, prokuratura zarzuciła Zgrabczyńskiej działanie na szkodę miasta, a straty miasta szacuje się na co najmniej 100 tys. zł. Zanim prokuratura wkroczyła, informacje o nieprawidłowościach docierały do miejskich urzędników, ale kończyło się to na kontrolach i zaleceniach.

Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, rozważał zwolnienie Zgrabczyńskiej już kilka miesięcy wcześniej, ale zdecydowano poczekać na zarzuty prokuratorskie. Gdy Zgrabczyńska została postawiona w stan oskarżenia, władze Poznania postanowiły ją zwolnić, powołując się na utratę zaufania. Zgrabczyńska nie przyjęła wypowiedzenia, informując, że przebywa na zwolnieniu lekarskim.