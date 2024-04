Dzięki przechodniowi Straż Miejska w Poznaniu uratowała staruszka! Strażnicy apelują o brak obojętności. "Tym razem pomoc przybyła na czas"

Nietypowa interwencja Straży Miejskiej w Poznaniu. Starszy mężczyzna leżał w pustostanie

Mężczyzna poinformował strażniczki o tym co usłyszał, a te niezwłocznie udały się do pustostanu. W jednym z pomieszczeń na podłodze leżał starszy mężczyzna. Strażniczki przeprowadziły wywiad. Okazało się, że staruszek do budynku wszedł przypadkowo, z ciekawości. Dodatkowo przekazał, że choruje na cukrzycę. To prawdopodobnie było przyczyną osłabnięcia. Mężczyzna od dłuższego czasu leżał na podłodze i nie mógł wstać.