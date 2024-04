Aleksander Daniel, prezes Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, o stuleciu WZTW i atrakcjach dla kibiców

Rozmowa z Aleksandrem Danielem, prezesem Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, obchodzącego w czerwcu 100-lecie swojego istnienia.

Jak doszło do powstania WZTW? Kto personalnie miał największy udział w powołaniu do życia związku?

Historia wioślarstwa w Poznaniu zaczęła się w 1904 roku, kiedy powstał pierwszy klub wioślarski. Kolejnym krokiem było powołanie w Poznaniu Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich – w grudniu 1919 roku. Wśród założycieli, oprócz klubu KW 04, był Tryton (1912), Polonia ( 1923) i jeden z najstarszych klubów, KTW Kalisz (1894). Poznańskie kluby zakupiły i wybudowały przystanie nad Wartą. Dyscyplina stawała się coraz bardziej popularna, a wśród uprawiających ją zawodników byli uczniowie i studenci , urzędnicy magistratu, rzemieślnicy. Kluby postanowiły powołać Komisję Regatową, która skupiała przedstawicieli wszystkich klubów. Była to pierwsza w kraju taka organizacja, dlatego też uważamy ją za początek Okręgowego Związku Wioślarskiego. Zobacz też: Aleksander Daniel o PŚ na Malcie

Co jest najważniejszym elementem w kontynuacji dzieła poprzedników i jak dużo współczesne wioślarstwo ma wspólnego z tym uprawianym w czasach przed II wojną światową?

Związek kontynuuje działania zapoczątkowane przez założycieli. Widać, że tak na dobrą sprawę cel i zadania nie zmieniły się na przestrzeni tych 100 lat, za to mamy lepsze warunki do uprawiania wioślarstwa. Pływamy nie tylko na Warcie, ale także na Torze Regatowym Malta – jednym z najlepszych na świecie, naszej wizytówce i dumie. Jakie będą najważniejsze wydarzenia związane z jubileuszem 100-lecia WZTW?

Chcemy tą rocznicową datą przypomnieć losy wioślarstwa w naszym mieście. Na placu Kolegiackim zorganizujemy okolicznościową wystawę zdjęć, a podczas czerwcowego PŚ, odbywającego się w ramach obchodów 100-lecia, zaprosimy mieszkańców na koncert , który odbędzie się na Polanie Harcerza. Na torze regatowym można też będzie obejrzeć wystawę pamiątek związanych ze 100-leciem, medale olimpijskie zdobyte przez zawodników poznańskich klubów i oryginał statutu PZTW. Oprócz tego szykujemy specjalną strefę aktywności z ergometrem wioślarskim i strefę piknikową, pozwalająca oglądać regaty wygodnie, z leżaka czy kocyka. Na zakończenie obchodów planujemy natomiast Bal Wioślarza.

Puchar Świata (14-16 czerwca) będzie najważniejszą imprezą wioślarską w tym roku w Polsce. Kogo możemy się spodziewać na Malcie?

Na starcie PŚ stanie przeszło 650 zawodników z 24 krajów, wśród nich takie potęgi jak Anglia, Niemcy, Nowa Zelandia, Włochy, Francja , Chiny, USA, Australia, Holandia , Szwajcaria, zatem cała czołówka w najsilniejszych ,olimpijskich składach . To będą ostatnie regaty przed igrzyskami. Jak zmieniło się wielkopolskie wioślarstwo w ostatnich latach?

To, co wyraźnie poprawiło się w ostatnich latach, to warunki w jakich trenują wielkopolscy wioślarze. Dzięki wspólnym staraniom związku, miasta i komercyjnych partnerów udaje się wprowadzać w życie wiele programów, które wspierają i inspirują młodych wioślarzy w realizacji ich celów. Ostatni wspólny program Fundacji Wielkopolskie Wioślarstwo i Porsche Inter Auto Polska jest tego doskonałym przykładem. Porsche Inter Auto Polska postanowiło wesprzeć zawodników poznańskich klubów programem stypendiów „W drodze po marzenia”. Dzięki niemu młodzi stypendyści mają możliwość realizowania swoich marzeń o sukcesach, w tym olimpijskich i rozwijania się jako zawodnicy. Program ten staje się dla nich nie tylko szansą na rozwój sportowy, ale również na rozwój osobisty.

Wideo MECZ Z PERSPEKTYWY PSA. Wizyta psów z Fundacji Labrador