Wielkie sukcesy żeglarzy AZS Poznań. W komplecie wywalczyli paszporty olimpijskie we francuskim Hyeres Radosław Patroniak

Najlepiej w Hyeres z poznańskich żeglarzy wypadła Sandra Jankowiak (z prawej), która w klasie 49er FX, wspólnie z Aleksandrą Melzacką, zdobyła złoty medal Polski Związek Żeglarski Zobacz galerię (6 zdjęć)

Żeglarze AZS Poznań święcili w minionym tygodniu wielkie triumfy na regatach ostatniej szansy we francuskim Hyeres. W komplecie wywalczyli kwalifikację olimpijską i są na najlepszej drodze do tego, by reprezentować Polskę na igrzyskach w Paryżu. Do pełni szczęścia brakuje im jedynie nominacji Polskiego Związku Żeglarskiego. W gronie szczęśliwców znaleźli się Maks Żakowski, Julia Damasiewicz, Sandra Jankowiak i Szymon Wierzbicki.