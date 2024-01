66. Plebiscyt: Aleksander Daniel o Wielkopolskiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej, postępach młodzieży, PŚ na Malcie i jubileuszu WZTW

Mało jest osób w Poznaniu, które są kojarzone od tak wielu lat ze sportem i naszym plebiscytem jak Aleksander Daniel, szef WZTW i Wielkopolskiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Poznaniu.

Ta ostatnia to chyba najbardziej znany adres w stolicy Wielkopolski, zwłaszcza wśród młodych zawodników. – Działa ona nieprzerwanie od przeszło 60 lat. Jej podstawowym zadaniem jest opieka medyczna nad sportowcami. To tutaj regularnie są oni badani przez lekarzy specjalistów i uzyskują orzeczenie o zdolności do uprawiania sportu. Rocznie takich orzeczeń wydajemy około 15 tys. Badania są finansowane ze środków NFZ. Prócz nich do dyspozycji naszych pacjentów są lekarze ortopedzi, okuliści, neurolodzy, laryngolodzy, kardiolodzy oraz Pracownia Fizykoterapii. Specjaliści są dostępni nie tylko dla sportowców, ale także dla wszystkich chętnych mieszkańców naszego regionu. Rocznie przez przychodnię przewija się przeszło 30 tys. pacjentów. Świadczymy także usługi z zakresu ratownictwa medycznego i wodnego, zabezpieczając wiele różnorodnych imprez – tłumaczył Aleksander Daniel. Zobacz też: Tata Magdy Linette o jej dojrzałości i szybkim wyjeździe do Australii

Jeszcze kilka lat temu była spora, ogólnopolska awantura o wydawanie zgody na uprawianie sportu przez lekarzy medycyny sportowej. – Dzisiaj świadomość rodziców, trenerów, opiekunów, działaczy oraz samych zawodników związana z ich bezpieczeństwem zdrowotnym bardzo wzrosła. Systematyczne badania wykonane w specjalistycznych placówkach pozwalają na stwierdzenie ewentualnych przeciwwskazań do uprawiania danej dyscypliny sportu, bieżącą kontrolę cyklu treningowego, przeciwdziałają powstawaniu kontuzji czy negatywnych skutków uprawiania sportu oraz gwarantują prawidłowe leczenie kontuzji. To cieszy, choć jest jeszcze wiele do zrobienie na tym polu – dodał prezes Wielkopolskiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej. Od wielu lat jest on też sternikiem wielkopolskich wioślarzy. Nasi młodzi zawodnicy mają za sobą świetny sezon, ale tego samego nie można powiedzieć o seniorach, walczących o kwalifikacje olimpijskie.

– Sport jest piękny przez swoją nieprzewidywalność. Raz zdobywamy medale ,innym razem przeżywamy gorycz porażki. Epidemia koronawirusa, ograniczenia w możliwości naboru zawodników i brak możliwości startów w zawodach mają swoje konsekwencje. To wszystko to wpłynęło na poziom sportowy zawodników. Jest jednak jasny punkt. Nasi wielkopolscy zawodnicy sięgnęli w ostatnich dwóch latach po medale Młodzieżowych MŚ i ME. Jest to bezpośrednie zaplecze kadry seniorskiej, więc myślę ,że przed nami jest nadzieja na kolejne medale już w grupie seniorskiej. Służy temu m.in. program „W drodze po marzenia”, realizowany z naszym partnerem, Porsche InterAuto Polska – zauważył prezes WZTW.

Związek wioślarski przygotowuje się już do czerwcowego PŚ na Malcie i 100-lecia swojego istnienia. – Puchar Świata w wioślarstwie odbędzie się u nas po raz dziewiąty. W tym roku będą to ostatnie zawody przed igrzyskami w Paryżu. Na starcie stanie przeszło 800 zawodników, w tym niemal połowa zakwalifikowanych do regat olimpijskich. Będzie okazja do obejrzenia pasjonujących wyścigów i potencjalnych mistrzów olimpijskich. PŚ odbędzie się w ramach obchodów 100-lecia Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Dla mieszkańców szykujemy strefę kibica i wystawę historyczną. Będzie to ciekawy czerwcowy weekend, na który już dzisiaj wszystkich zapraszam – mówił Aleksander Daniel.

