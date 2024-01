66. Plebiscyt: Tata Magdy Linette o jej dojrzałości, szybkim wyjeździe do Australii i presji, która już tak nie dokucza naszej tenisistce

Magda Linette to od roku niekwestionowana gwiazda polskiego sportu, a od 2021 r. także zwyciężczyni naszego plebiscytu i jego trzykrotna laureatka. Nigdy jednak nie pojawiła się na Enea Balu Sportowca.

Kiedy 31-letnia tenisistka AZS Poznań zdobywała miano najlepszego sportowca w regionie głosowanie się odbyło, wręczenie nagród też z jej osobistą obecnością, ale nie było, ze względu na pandemię, balu sportowca. Z kolei kiedy nasza druga rakieta w kraju nie wygrywała w plebiscytu, ale znajdowała się na czołowych miejscach w dziesiątce, to zawsze reprezentował ją tata Tomasz, bo sama w tym czasie musiała przebywać zazwyczaj na drugim końcu świata. Zobacz też: 66. Plebiscyt: Legenda polskiego triathlonu powoli schodzi już ze sceny? – Teraz jest podobnie, bo Magda już w połowie grudnia przeniosła się do Australii, gdzie czeka ją start w Melbourne, gdzie będzie bronić punktów i swojego największego sukcesu, czyli półfinału turnieju wielkoszlemowego. Nie chcę wyrokować jak to wszystko się skończy, ale jestem optymistą, bo Magda jest dużo bardziej dojrzałą zawodniczką niż kilka lat temu i potrafi grać już bez nadmiernej presji. Poza tym ma już tak wysoką pozycję w rankingu WTA, że nawet słabszy występ nie doprowadzi w jej przypadku do jakiegoś kataklizmu – tłumaczył nam Tomasz Linette, na co dzień znany w Poznaniu trener gry w tenisa.

Jego zdaniem Magda wybrała bardzo właściwy sposób wchodzenia w sezon. – Ci, którzy śledzą rozgrywki tenisowe z oddali nie rozumieją, że tenisistki bez uszczerbku dla zdrowia i formy nie mogą się przenosić w ciągu 24 czy 48 godzin z jednego miejsca na świecie w drugie. Dlatego śmieszne były te komentarze, że Iga Świątek miała czas, żeby z turnieju WTA Masters w Cancun przenieść się do Sewilii i wzmocnić reprezentację w turnieju finałowym Billie Jean King Cup. To było od początku nierealne. Magda zresztą też nie może przystąpić do Australian Open z marszu, tym bardziej, że z wiekiem coraz gorzej znosi zmianę czasu. Jet lag daje się jej we znaki i dlatego postanowiła lecieć na antypody jeszcze wcześniej niż w ostatnich latach. Myślę, że to dobre posunięcie, bo oprócz przestawienie organizmu na inny czas córka będzie miała okazję zapoznać się ze specyfiką nawierzchni i miejscowym klimatem – dodał Linette.

Porozmawialiśmy z nim też o tym jak wygląda w tym roku kalendarz WTA i czy organizacja zarządzająca światowym tourem tenisistek bierze pod uwagę ich wnioski i uwagi. – No z tym nie jest niestety najlepiej i właśnie to był jeden z powodów rezygnacji Magdy z udziału w Radzie Zawodniczek WTA. Oczywiście często jest tak, że decyzje organizatora touru są zbieżne z interesem tenisistek, ale niekiedy są też bardzo rozbieżne. Widać, że po pandemii sytuacja w światowym tenisie wraca do normy i władze WTA nie muszą się martwić o to, że z kalendarza rozgrywek wypadną kolejne imprezy. Chińscy organizatorzy imprez znów są w pełnej gotowości i mają odpowiednich sponsorów, by spełnić wymagania WTA i samych zawodniczek – zauważył poznański trener. Kibice w stolicy Wielkopolski zastanawiają się pewnie, kiedy znowu dziewczyna z Winograd zawita do domu. – W tym sezonie kalendarz jest tak napięty, że Magda w Polsce pojawi się nie wcześniej niż na początku kwietnia. W tym roku mamy igrzyska olimpijskie w Paryżu, więc tenisowych wyzwań jest jeszcze więcej niż zwykle. Magdzie życzę jak najwięcej zwycięstw i punktów, ale przede wszystkim zdrowia – zakończył Tomasz Linette.

