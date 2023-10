Tłum ludzi po bilety za złotówkę na koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Teatrze Wielkim w Poznaniu Marta Jarmuszczak Chrystian Ufa

Wydarzenie odbędzie się 11 listopada o godz. 18.00 w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, ale już dziś wiadomo, że bilety na spektakl sprzedadzą się co do ostatniego miejsca. Pod poznańskim teatrem tłumy czekają po to, by kupić wejściówkę za symboliczną złotówkę.