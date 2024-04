Dom Książki w Poznaniu. W legendarnym budynku po remoncie na nowo zamieszka literatura. Pojawi się tam znana księgarnia!

- Kim jesteśmy? Trochę szaloną (co widać), ale kochającą Poznań i książki ekipą, która dokładnie za rok, czyli 23.04.2025 zaprosi was do Bookowski i Kafka - nowej przestrzeni na mapie naszego miasta. Co w niej znajdziecie? Wszystko to, co znacie z działających w Poznaniu księgarń Bookowski Księgarnie Poznań, czyli wybór dobrej literatury, spotkania autorskie, wieczorne wydarzenia literackie i warsztaty dla miłośników książek w każdym wieku. Kulturę będziemy łączyć z nowymi technologiami, a NGO z wiedzą o biznesie. Do tego dodamy dobrą kawę, wino i proste, smaczne jedzenie. Trzymajcie kciuki, bo w takich projektach “aż rok” to “tylko 365 dni”. Zaczynamy odliczanie!