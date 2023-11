Jacek Jaśkowiak o NIK: niewiarygodna instytucja, motywowana politycznie. "Szuje pójdą siedzieć"

- Nie mam wątpliwości co do tego, że ta instytucja jest niewiarygodna i nie mam wątpliwości, że jest motywowana politycznie. Jestem przekonany, że właśnie teraz nastąpi taki czas, w którym te wszystkie szuje, które wykorzystywały swoje miejsca pracy w Najwyższej Izbie Kontroli, w CBA, w mediach zaprzyjaźnionych, będą z tego rozliczone i po prostu pójdą siedzieć. Te wszystkie osoby, które się sprzeniewierzyły w tej pracy poniosą za to odpowiedzialność, co więcej, mogę państwu powiedzieć, że będę się w tym zakresie wykazywał wielką aktywnością