Życie na kredycie bez remontów. Taki będzie przyszłoroczny budżet miasta Poznania

Radny miejski z PiS wskazuje, że konieczność wyburzenia mostu, która w kolejnych latach obciąży budżet Poznania, jest jednym z wielu przejawów niegospodarności władz miasta.

- Bardzo mało wydajemy na remont urządzeń inżynieryjnych. Jest to zaledwie 6 mln zł, a to są wszystkie mosty i wiadukty w mieście. A potem dziwimy się, że mamy do odbudowy mosty. To jest nienormalne. Jeżeli odpadnie kawał betonu, to się powinno od razu most naprawiać, a za te pieniądze nie da się tego zrobić - grzmiał Michał Grześ.