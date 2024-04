Kryminalne wiadomości z Poznania - 26.04.2024. Najnowsze wypadki, pobicia, włamania, kradzieże

Nietrzeźwi kierujący i nadmierna prędkość to najczęstsze przyczyny kolizji i wypadków drogowych. To właśnie nietrzeźwy mężczyzna spowodował wypadek, w którym zginął ojciec z dzieckiem. Tak przedstawia się obraz tragicznego wypadku… Tym razem to na szczęście tylko inscenizacja, która odbyła się dzisiaj w centrum miasta. Chcielibyśmy, aby tak zostało, by takie obrazki były tylko podczas ćwiczeń i szkoleń. Jednak statystyka jest bezlitosna... Do 25 kwietnia na terenie całej Wielkopolski od początku roku doszło do 626 wypadków, w których 59 osób zginęło, a 710 zostało rannych, doszło do ponad 10000 kolizji drogowych. To nie są suche liczby ale prawdziwe ludzkie dramaty... Bezpiecznego i spokojnego weekendu 📸 Ł. Kędziora