Tramwaj na Naramowice utknął. Między Wilczakiem a Małymi Garbarami nie pojedziemy przed 2029? Poznań szacuje, że koszty będą ogromne

Co dalej z Tramwajem na Naramowice?

Paweł Sowa pyta o II etap Tramwaju na Naramowice

18 marca radny poprzedniej kadencji rady miasta Paweł Sowa wystosował do miasta interpelację w sprawie budowy II etapu Tramwaju na Naramowice na odcinku Wilczak - Małe Garbary. Pytał, dlaczego miasto chce w pierwszej kolejności przebudować Most Chrobrego, a dopiero następnie zająć się budową ważnej trasy tramwajowej z centrum miasta do północnych dzielnic.