Poznań zaciągnie 724 mln zł kredytu. Prezydent przedstawił projekt budżetu na 2024 rok

Odniosła się także, do powtarzanych często przez miasto argumentów za wysokim deficytem, według których dochody z podatku PiT i CiT miały spaść, według szacunków, o 600 mln zł. Tymczasem w przyszłorocznym budżecie jest planowany wzrost przychodów z tego podatku do blisko 2 mld zł.

- Miasto niczego nie straciło. Co roku ma coraz większe dochody i one w przyszłym roku znów będą większe niż w 2023. W tym roku przeznaczono też niespotykane wcześniej pieniądze na budownictwo mieszkaniowe. Jest to rozwój, który nigdy wcześniej w Poznaniu nie miał miejsca. To, że miasto cały czas opowiada, że ma za mało pieniędzy świadczy o niekompetencji w ich wydawaniu. Być może władze miasta powinny w tej kwestii uderzyć się we własną pierś - stwierdziła Klaudia Strzelecka.