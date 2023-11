Jest szansa na budowę przejścia podziemnego na Dębcu w Poznaniu. Będą rozmowy miasta z PKP PLK

Będzie tunel na Dębcu?

PKP PLK ma przystąpić do rozmów o budowie przejścia podziemnego przy przejeździe kolejowym na poznańskim Dębcu. Kolej podczas spotkania miała przedstawić koncepcję budowy przejścia.

Radny apeluje o budowę tunelu

Ze względu na duży ruch na linii kolejowej z Poznania do Wrocławia, niejednokrotnie przejazd jest zamykany nawet na kilkanaście minut. Dlatego też wykonanie przejścia podziemnego jest kluczowe dla mieszkańców i pasażerów MPK.

- Dotychczas powodem niemożliwości zrealizowania dogodnego przejścia dla pieszych było stanowisko spółki PKP PLK. Jeżeli doszło do jego zmiany, należy bezzwłocznie podjąć wszystkie kroki, żeby w możliwie szybkim terminie zrealizować wyczekiwaną przez tysiące mieszkańców Poznania inwestycję

- apeluje radny.

Dlatego też złożył w tej sprawie interpelację. Chce on aby budowa tunelu została wpisana do budżetu miasta oraz do wieloletniej prognozy finansowej.

