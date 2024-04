Pożar na Podolanach w Poznaniu. Płonęło mieszkanie na drugim piętrze. Na miejscu wciąż działają służby ratownicze

Pożar w Poznaniu

Dyżurny wielkopolskich strażaków potwierdził, że faktycznie na poznańskich Podolanach doszło do pożaru, a zgłoszenie dotarło do służb o godz. 15.02. Potwierdziło się też, że w mieszkaniu objętym pożarem znajdowały się dwie osoby. Trafiły one do szpitala. Pożar ugaszono.