Sezon nad Wartą w Poznaniu otwarty! Wkrótce ruszy tramwaj wodny. Zapowiada się wiele koncertów i innych atrakcji

Sezon letni nad Wartą w Poznaniu

Przedstawiciele urzędu miasta przekazują, że już niebawem ruszy sezon nad Wartą. W ostatnim czasie trwa budowa Mostów Berdychowskich, które tylko przybliżą poznaniaków do nadwarciańskich atrakcji.

- Spacerując nad Wartą możemy oglądać, jak z dnia na dzień Mosty Berdychowskie nabierają kształtu. Przeprawa połączy Stare Miasto z Ostrowem Tumskim i dalej z terenami po wschodniej stronie rzeki, w tym szczególnie tymi wokół Malty. Jestem przekonany, że po ukończeniu mosty staną się kolejną atrakcją turystyczną, która przyciągnie tłumy. Chociaż tych nad Wartą od lat nie brakuje. To zasługa miejskich inwestycji, ale także bogatej oferty kulturalnej i wypoczynkowej, która w tym roku także zapowiada się interesująco - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Zobacz miasto z perspektywy rzeki

W sobotę, 18 maja, ponownie na rzekę wróci tramwaj wodny. Rejsy odbywać się będą w weekendy na dwóch trasach. W kierunku północnym: od przystanku zlokalizowanego na wysokości Katedry (ul. Panny Marii) do mostu kolejowego w Koziegłowach. Powrót do przystanku przy ul. Panny Marii (Katedra). W soboty statek wyrusza o godz. 11:00 oraz 17:00, w niedziele o godz. 14:00.

Druga trasa, w kierunku południowym prowadzić będzie od przystanku zlokalizowanego na wysokości Katedry (ul. Panny Marii) przez przystanek przy ul. Ewangelickiej (Chwaliszewo), aż do wysokości mostu kolejowego na Starołęce. Powrót do przystanku przy ul. Panny Marii (Katedra). W soboty statek rozpoczyna rejs o godz. 14:00, a w niedziele o godz. 11:00 i 17:00.

To jednak nie wszystko. Warta udostępniona będzie też fanom łódek i motorówek. Od 1 czerwca w Starym Porcie będzie funkcjonować tymczasowa przystań rzeczna, w której za darmo można zacumować łódź. Również od tego dnia będzie można skorzystać z wypożyczalni motorówek.

Wypoczynek i zabawa nad Wartą

Na mieszkańców i turystów czekają też liczne wydarzenia kulturalne. Już teraz wystartował cykl kameralnych koncertów "Solo na Szelągu". W tym sezonie w Ogrodzie Szeląg odbędą się także działania artystyczne w ramach projektu "No water No art". Nad rzekę powróci również Demostacja w KontenerART, czyli koncerty debiutantów i jam session.

Urzędnicy przypominają, że Wartostrada to również idealne miejsce do aktywności fizycznej. Od lat nie brakuje tu spacerowiczom i amatorów rowerów, rolek, hulajnóg aktywny wypoczynek w otoczeniu natury. Można też korzystać ze ścianek wspinaczkowych nad rzeką, w okolicy ul. Hlonda i rzeki Głównej. W ramach inwestycji powstało także stanowisko do slackline - sportu polegającego na chodzeniu i wykonywaniu trików na taśmie.