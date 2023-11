Jest zawiadomienie NIK do prokuratury na Jacka Jaśkowiaka i Miejskiego Konserwatora Zabytków. Dlaczego urzędnicy milczą? Emilia Ratajczak

Jacek Jaśkowiak został oskarżony przez NIK o przekroczenie uprawień. Zawiadomienie kilka dni temu wpłynęło do prokuratury. Robert Woźniak

Do prokuratury wpłynęły dwa zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa - jedno w stosunku do prezydenta Poznania - drugie do Miejskiego Konserwatora Zabytków. Według kontrolerów mieli oni dopuścić się niedopełnienia obowiązków. Urzędnicy nie komentują sprawy. Dlaczego?