Lekcją biologii z wnętrznościami świni w VI LO w Poznaniu zainteresował się sanepid. Mamy komentarz dyrektora

Pierwsza o sprawie poinformowała Gazeta Wyborcza. Uczniowie VI LO mieli podczas zajęć 27 i 31 października uczestniczyć w lekcji biologii, w trakcie której mieli pracować z narządami świni bez odpowiednich środków ochrony osobistej oraz w nieprzystosowanym do tego typu zajęć pomieszczeniu. Sprawą zainteresowała się Fundacja Varia Posnania, która zajmuje się m.in. obroną praw uczniów w szkołach. Skierowali pismo do sanepidu.

- Dostaliśmy informację na nasz mail interwencyjny od osoby, która chce pozostać anonimowa z uwagi na to, że boi się konsekwencji ze strony dyrekcji. Po zweryfikowaniu czy taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce, postanowiliśmy napisać do sanepidu

- mówi Kacper Nowicki, Prezes Zarządu Fundacji Varia Posnania.

- Mamy informację z wnętrza szkoły, że nagle pracownicy wpadli w popłoch i zaczęły się prace porządkowe w szkole. Jest to jednak całkowicie normalne, kiedy do szkoły wchodzą organy kontrolne, to nagle szkoły zaczynają zmieniać swoje dotychczasowe działania