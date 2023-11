Wyższe płace dla nauczycieli od 1 stycznia? Belfrzy odpowiadają: Na początek ta podwyżka jest satysfakcjonująca

Taka podwyżka, według nauczycieli, na początek jest satysfakcjonująca.

- Gdy był projekt ustawy budżetowej na rok 2024 i dostaliśmy go do zaopiniowania, to w naszej opinii napisaliśmy, że podwyżka musi wynosić co najmniej 30%. Więc dla nas na początek co najmniej 1500 złotych byłoby satysfakcjonujące