"W naszej pracy trzeba mieć pasję". Izabela Lawrenz zdobyła tytuł Wielkopolskiego Nauczyciela Roku 2023

Zajęcia z panią Izabelą w przedszkolu nr 15 „Pszczółka Maja” w Gnieźnie, dzieci rozpoczęły od przywitania. Przedszkolaki stanęły w kółku i witały się ze sobą. Muzyka bardzo im w tym pomagała, a specjalna piosenka podpowiadała co mają robić. - Zaśpiewamy sobie teraz na rozruch naszą gąsienicę - powiedziała pani Izabela. Grupa pani Izabeli, Motylki, składa się z 27 przedszkolaków - to sześciolatki.

Pani Izabela jest nauczycielką wyjątkową

- Rozpoczęłam pracę od 1 września, niezbyt dobrze znałam nauczycieli. Nie wiedziałam, co takiego robili w latach poprzednich. W pierwszych tygodniach września zaprosiłam nauczycieli na indywidualne rozmowy. Wszyscy nauczyciele wzbudzili we mnie podziw, ale pani Izabela wywarła na mnie największe wrażenie. Kiedy dostałam maila o możliwości zgłoszenia kandydata na Wielkopolskiego Nauczyciela Roku nie wahałam się. Pani Izabela był pierwszą osobą, która przyszła mi na myśl

- Ja nie pracuję dla żadnych tytułów. Mimo że zostałam nauczycielem roku, to nic w mojej pracy się nie zmienia. Wcześniej byłam tak samo oddana i z takim samym zaangażowaniem przychodziłam do pracy jak i teraz. Staram się dawać z siebie 200 procent i wszystkie przedsięwzięcia i pomysły, które mam, zawsze konsekwentnie realizować, nie patrząc na to czy jestem nauczycielem roku czy nie

Oklaski, pochwały i budowanie wspólnoty

Za każdym wykonanym zadaniem przychodzi pochwała od nauczycielki i oklaski od dzieci - takie metody stosuje pani Iza. -

Staramy się motywować. Na co dzień funkcjonuje ustna pochwała, zarówno przed grupą jak i przed rodzicem. Oprócz tego, dodatkowo dzieci uwielbiają zbierać naklejki i pieczątki. W mojej grupie 6-latków to bardzo się sprawdza. Na koniec roku dzieci, które mają najwięcej zebranych uśmiechniętych buź, dostają dyplomy czy małe podarunki

- wyjaśnia.

Tego szczególnego dnia w placówce pojawiła się wystawa dyń. Od dużych i pomarańczowych po małe i białe. - Do czego potrzebna jest dynia? - zapytała pani Iza. - Do zupy. Do sernika. Do ciasteczek - odpowiadały dzieci. Przedszkolaki nie tylko oglądały, ale także dotykały i poznawały strukturę wszystkich warzyw. - Które dynie są ozdobne, a które są jadalne? - kolejne pytanie wywołało odrobinę zamieszania. - Wszystkie są jadalne - dodała po chwili nauczycielka.