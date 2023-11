Szukają aż 42 dyrektorów szkół i przedszkoli w Poznaniu! Jakie są kryteria i ile można zarobić? Konkurs już w grudniu

Dyrektor w szkole jest nie tylko od grożenia palcem na korytarzu.

- Jest to niezbędna rola, doświadczam tego do września. Będąc w skórze dyrektora wiem, jaka to jest odpowiedzialność i nie mówi się o pewnych rzeczach. Jako dyrektor czasami jestem aż zdziwiony, z jakimi obowiązkami i sprawami trzeba się mierzyć - jeśli chodzi o rodziców czy uczniów. Uczniowie przychodzą do mnie czasami z różnymi sprawami, które są dla nich ważne - opowiada Zachciał.