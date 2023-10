"Nie uczymy po to, żeby tylko uczyć" - dyrektorzy „Wielkopolskich Szkół Roku” o sukcesie swoich placówek

W tym roku tytuł „Wielkopolskiej Szkoły roku” uzyskały ex aequo dwie placówki — Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie i II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu.

Jaki jest przepis na bycie najlepszym?

– mówi Dawid Olejniczak, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie.

- Żeby być bardzo dobrą szkołą, to trzeba mieć na nią pomysł. Myślę, że my taki mamy. Drugą sprawą jest to, żeby mieć bardzo dobrych, zaangażowanych, mądrych nauczycieli. Tylko wtedy, gdy stworzymy zgrany zespół, który wzajemnie się inspiruje i wspiera, to tworzymy dobre środowisko, do którego trafia uczeń